Sağlık Müdürlüğü açıkladı: Su kesintisi iki ay sürecek

Kente içme suyu sağlayan hatlarda yaşanan arıza nedeniyle, 2 ay sürmesi öngörülen su kesintisi kapsamında Iğdır şehir merkezine yalnızca akşam 17.00 ile 22.00 saatleri arasında su veriliyor.

Vatandaşların su ihtiyaçlarını farklı yollarla karşılaması üzerine Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü, dikkat edilmesi gereken hususları paylaştı.

Yapılan açıklamada, kaynağı bilinmeyen suların kesinlikle tüketilmemesi, içme ve kullanma sularının uygun yöntemlerle dezenfekte edilmesi, kişisel ve çevresel hijyen kurallarına dikkat edilmesinin bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde hayati rol oynadığı belirtildi.

Özellikle çocuklar, yaşlılar ve risk grubundaki bireylerin sağlığının korunması açısından su kesintisi dönemlerinde daha dikkatli olunması gerektiği hatırlatılan açıklamada, vatandaşlar uyarı levhalarında yer alan kurallara uymaya davet edilerek, şunlar kaydedildi:

"Kaynağı bilinen ve kontrollü şekilde sağlanan musluk suyunun tüketilmesi güvenlidir. Kaynağı bilinmeyen sular kesinlikle tüketilmemelidir. Klor, hastalık yapıcı mikroorganizmaların büyük çoğunluğunu yok etmektedir. Bu nedenle klorlanmış içme ve kullanma suları tercih edilmelidir. Üzerinde 'içilmez' ibaresi bulunan çeşmelerden su içilmemelidir. Kişisel temizlik ve el hijyenine dikkat edilmemesi, dışkı-ağız yoluyla bulaşan hastalıkların, özellikle ishallerin artmasına neden olabilir ve salgınlara yol açabilir. Sürekli kaşıntı gibi şikayetlerin görülmesi halinde bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Tankerlerle izinsiz şekilde taşınan içme suları yetkili kurumlara bildirilmeli, bu sular dezenfeksiyonu yeterli olmadığı için kesinlikle içilmemelidir."

"SU BERRAKLAŞANA KADAR ORTALAMA 3–5 DAKİKA AKITILMALIDIR"