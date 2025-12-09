İstanbul'da 10 ilçeye su kesintisi uyarısı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlük Yerleşkesi'nin enerji dağıtım merkezinde revizyon çalışmaları yapılacağını bildirdi. Bu zorunlu çalışmalar kapsamında, bugün (9 Aralık 2025) 10.00 ile 14.00 saatleri arasında toplam 10 ilçenin bazı mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.
SU VERİLEMEYECEK İLÇELER VE MAHALLELER
İSKİ'nin duyurusuna göre kesintiden etkilenecek bölgeler ve mahalleler şunlardır:
Eyüpsultan: Yeşilpınar, Akşemsettin, Karadolap, Çırçır, Alibeyköy, Güzeltepe, Emniyettepe, Esentepe, Sakarya, Mithatpaşa, Mimar Sinan (Kemerburgaz), Göktürk Merkez, Çiftalan, Ağaçlı, Odayeri, Işıklar, İhsaniye ve Akpınar mahalleleri.
Kağıthane: Nurtepe, Merkez, Hürriyet, Çağlayan, Gürsel, Talatpaşa, Mehmet Akif Ersoy, Hamidiye, Yahya Kemal, Harmantepe, Gültepe, Emniyet Evleri, Orta Bayır ve Telsizler mahalleleri.
Beyoğlu: Örnektepe, Sütlüce, Halıcıoğlu, Piri Paşa, Fetihtepe, Piyalepaşa, Kaptanpaşa, Kulaksız, Kadı Mehmet Efendi, Kocatepe, Bülbül, Çukur, Şehit Muhtar, Bostan, Kalyoncu Kulluğu, Hüseyinağa, Kamer Hatun, Asmalımescit, Tomtom, Evliya Çelebi, Şahkulu, Hacımimi, Bereketzade, Müeyyedzade, Gümüşsuyu, Cihangir, Katip Mustafa Çelebi, Kuloğlu, Firuzağa, Kılıçali Paşa, Pürtelaş Hasan Efendi, Hacıahmet, Yenişehir, İstiklal ve Ömer Avni mahalleleri.
Şişli: Kaptanpaşa, Halil Rıfat Paşa, Mahmut Şevket Paşa, İnönü, Eskişehir, Paşa, Yayla, Ergenekon, Harbiye, Feriköy, Halide Edip Adıvar, Merkez, Cumhuriyet, Duatepe, Bozkurt, 19 Mayıs, Meşrutiyet, Halaskargazi ve Teşvikiye mahalleleri.
Beşiktaş: Muradiye ve Vişnezade mahalleleri.
Esenler: Birlik, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Tuna ve Oruçreis mahalleleri.
Bağcılar: Kemalpaşa ve Fevzi Çakmak mahalleleri.
Gaziosmanpaşa: Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Karayolları, Yeni ve Hürriyet mahalleleri.
Sultangazi: Esentepe, Gazi, 50. Yıl, Uğur Mumcu ve Sultançiftliği mahalleleri.
Bayrampaşa: Cevatpaşa ve Yıldırım mahalleleri.
Vatandaşların kesinti süresi boyunca mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri almaları önemle duyuruldu.
