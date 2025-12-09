İstanbul'da 10 ilçeye su kesintisi uyarısı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, İSKİ Genel Müdürlük Yerleşkesi'nin elektrik ihtiyacını karşılayan enerji dağıtım merkezinde yapılacak revizyon çalışmaları nedeniyle bugün (9 Aralık 2025) 10 ilçeye 4 saat süreyle su verilemeyecek.