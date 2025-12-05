İstanbul kuraklıkla karşı karşıya! İSKİ'den kritik çağrı

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İstanbulluları su tüketimi konusunda uyardı. Başa, İstanbul genelinde su tüketiminin artarak devam ettiğini ve yıllara göre Ocak-Kasım ayları arasındaki günlük tüketim miktarlarına bakıldığında, geçen yıla göre yüzde 1,55 oranında bir artış söz konusu olduğunu belirtti.

Başa, "Sürdürülebilir bir su yönetimi için suyumuzu tasarruflu kullanmak durumundayız. Bölgemizdeki kuraklık Aralık ayı gelmesine rağmen geçmiş değil. Geleceğimiz için lütfen bireysel su tüketimimizi en az yüzde 10 azaltalım" dedi.

KISA VADEDE SU KESİNTİSİ RİSKİ YOK

İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz ise, Su Yönetim Merkezi'nde yaptığı değerlendirmede, baraj doluluğunun kritik eşik olarak görülebileceğini ancak İstanbul’un su rejiminin tek başına oranlar üzerinden okunamayacağını söyledi. Solmaz, kentte kısa vadede bir su kesintisi riskinin bulunmadığını ifade etti.

Solmaz, suyun yüzde 99’unun yağmur hasadıyla sağlandığını hatırlatarak, “Yüzde on sekizin altına düştük, tabii ki kritik bir seviye. Ama bu oran aralık ayının dördünde değil de eylülde ya da ağustosta olsaydı çok büyük tehlikeydi. Kış mevsimine girmiş bulunuyoruz ve yağışların başlamasını bekliyoruz. Yağışlar başlayana kadar su kesintisi veya bir risk yaşamadan kış sezonuna girmiş olacağız.” dedi.

MELEN PROJESİ VE HAVZA KISITLAMALARI

Solmaz, İstanbul’un su güvenliği açısından kritik olan Melen Barajı'nın fontan olarak devrede olması durumunda şu an 300-400 milyon metreküp su rezervi olacağını ve doluluk oranının yüzde 17’lere düşmemiş olacağını belirtti. Melen Barajı'nın tadilat ihalesinin Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından önümüzdeki yılın başında yapılacağını ve iki yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığını sözlerine ekledi.

İSKİ’nin şebeke suyuna ilişkin de güvence veren Solmaz, şebekeye verilen suyun insani tüketim amaçlı tüm standartlara uygun olduğunu ve zaman zaman doğal partiküller nedeniyle oluşan bulanıklık şikayetlerine anında müdahale edilerek suyun estetik açıdan uygun hale getirildiğini aktardı.

"DİP SUYU SÖYLEMLERİ YANLIŞ"

Solmaz, kamuoyunda tartışılan “barajların dip suyunun kullanılamaz olduğu” yönündeki söylemlerin bilimsel olarak yanlış olduğunu vurguladı. Özellikle Avrupa yakasındaki barajların tam karışımlı olduğunu ve suyun tüm sütununun kontrol altında olduğunu belirtti. Ayrıca Ömerli, Darlık, Terkos, Alibeyköy, Büyükçekmece ve Sazlıdere havzalarında faaliyet kısıtlamalarının sürdüğünü ve bu koruma sayesinde bölgesel kesintilerin önüne geçildiğini söyledi.

UZUN VADELİ PLANLAMA

İSKİ’nin uzun vadeli su planlarına ilişkin de bilgi veren Solmaz, master planda 2053 yılı nüfus öngörüsünün 21 milyon olduğunu belirtti. Bu nüfusu karşılamak için Melen Barajı ve Trakya’dan Rezve projesinin devreye girmesiyle su dengesinin 2080’lere, hatta 2100’lere taşınacağını öngördüklerini aktardı. Solmaz, sıkça sorulan "İstanbul neden deniz suyu arıtmıyor?" sorusuna ise, deniz suyunu arıtmak için çok büyük alanlara ihtiyaç olduğunu ve İstanbul’un su probleminin temiz su kaynakları devreye alınmadan sadece deniz suyu arıtılarak çözülemeyeceği cevabını verdi.