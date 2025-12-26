Eylem hazırlığındaki suç örgütüne operasyon: 6 şüpheli tutuklandı

Eylem hazırlığındaki suç örgütüne operasyon: 6 şüpheli tutuklandı
Yayınlanma:
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları ve birden fazla ilçede kurşunlama ve yaralama eylemleri planladıkları belirlenen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, "nitelikli yağma", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçları kapsamında takip edilen şüphelilerin, birden fazla ilçede kurşunlama ve yaralama eylemleri planladıkları belirlendi.

Eylem hazırlığındaki Gündoğmuşlar suç örgütüne operasyonEylem hazırlığındaki Gündoğmuşlar suç örgütüne operasyon

Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

KAÇMAK İÇİN SAKLANDIKLARI OTELİN BALKONUNDAN ATLADILAR

Operasyon sırasında bazı şüpheliler saklandıkları otelin balkonundan atlayarak kaçmaya çalıştı. Ekiplerin takibiyle şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve bağlantılı adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız silah, suçta kullanılacağı değerlendirilen plakasız motosiklet, ayrıca çok sayıda uyuşturucu hap ile bir miktar bonzai ele geçirildi.

İKİ ŞÜPHELİNİN HÜKÜMLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şüpheliler arasında haklarında 18 yıl 10 ay ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişinin de bulunduğu bildirildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI 3'Ü SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden C.C.T., R.A., S.T., E.D., A.S. ve M.U. tutuklandı, N.E.Y., İ.B. ve A.S.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
’Erden Timur’un serbest kalma ihtimali yüksek’ diyerek açıkladı
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Emekliye 60 bin lira! Tek şartı var!
Bakanlık 21 ili saat saat uyardı: Kar kalınlığı 20 santimi geçecek
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Şişelenmiş su sandığınız kadar masum değil !
Türkiye
İşçileri taşıyan servis minibüsü devrildi: 16 yaralı
İşçileri taşıyan servis minibüsü devrildi: 16 yaralı
Kayıp olarak aranıyordu: Alzheimer hastası dere yatağında ölü bulundu
Kayıp olarak aranıyordu: Alzheimer hastası dere yatağında ölü bulundu
Cesedi çöp poşetinde bulunan Sümeyye'nin katili tutuklandı! Eşi yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı
Cesedi çöp poşetinde bulunan Sümeyye'nin katili tutuklandı! Eşi yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı