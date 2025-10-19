Eylem hazırlığındaki Gündoğmuşlar suç örgütüne operasyon

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, suç örgütü üyelerinin Nilüfer ilçesindeki bir iş yerine eylem hazırlığında oldukları belirlendi.

BURSA MERKEZLİ ÜÇ İLDE OPERASYON

Elebaşılığını "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından firari Uğurcan G'nin yaptığı suç örgütüne üye şüpheliler, Bursa merkezli İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.