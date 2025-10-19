Eylem hazırlığındaki Gündoğmuşlar suç örgütüne operasyon

Eylem hazırlığındaki Gündoğmuşlar suç örgütüne operasyon
Yayınlanma:
Bursa'da bir iş yerine eylem hazırlığında olduğu iddia edilen Gündoğmuşlar suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, suç örgütü üyelerinin Nilüfer ilçesindeki bir iş yerine eylem hazırlığında oldukları belirlendi.

Daltonlar’ın İstanbul’da kaç hücre evi var?Daltonlar’ın İstanbul’da kaç hücre evi var?

BURSA MERKEZLİ ÜÇ İLDE OPERASYON

Elebaşılığını "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından firari Uğurcan G'nin yaptığı suç örgütüne üye şüpheliler, Bursa merkezli İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Serdar Öktem suikastının anatomisiSerdar Öktem suikastının anatomisi

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye
5 gündür aranıyordu! Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu
5 gündür aranıyordu! Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu
Karnı ağrıdığı için hastaneye giden 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı! Bebek ölü doğdu
Karnı ağrıdığı için hastaneye giden 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı! Bebek ölü doğdu