Daltonlar’ın İstanbul’da kaç hücre evi var?

Sinan Ateş suikasti sanıklarından Avukat Serdar Öktem, çeteler arasındaki kanlı hesaplaşmanın son hedefi oldu.

Öktem, 3 Ağustos’ta İspanya’da öldürülen Daltonlar’ın liderlerinden Caner Koçer’in intikamı için ortadan kaldırıldı.

Koçer’i Daltonlar’ın hasmı olan ‘Casperlar’ vurmuştu.

Daltonlar da Casperlar’ın liderinin avukatlığını yapan Öktem’i infaz etti.

Çok profesyonel bir suikast bu.

Eylemi Daltonlar planlayıp organize etti.

Gündoğmuşlar tetikçi desteği verdi.

Beş kişilik infaz ekibinden üçü Gaziantep’ten getirildi.

Ekip Esenyurt’ta hücre evine yerleştirildi.

Günler süren takipten sonra Öktem, gövde gösterisi yaparcasına, trafikte seyir halindeyken kafasına ve yüzüne ateş edilerek öldürüldü.

Serdar Öktem suikasti ‘yeni nesil suç örgütü’ diye tanımlanan gruplardan en güçlüsü olan Daltonlar’a ve ‘Kamikaze Dronları’ denilen üyelerine yakından bakmayı gerektiriyor.

Yenibosna’da doğdu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘Daltonlar’ iddianamesi İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Daltonların örgütlenmesi ve eylemleri 1676 sayfalık iddianamede etraflıca anlatılıyor.

Grubun lideri ‘Can Dalton’ lakaplı Beratcan Gökdemir.

Gökdemir, 1997 doğumlu.

Daltonların merkezi, Yenibosna.

Barış Boyun’la ittifak

Başlangıçta bir semt çetesi olan Daltonlar, yolları Barış Boyun ile kesiştikten sonra adını ‘alemde’ duyurmaya başladı.

10 yıllık bir geçmişten söz ediyorum.

Beyoğlu sokaklarında ünlenen Barış Boyun, yeraltı dünyasının çoğu ismi gibi Gürcistan’a kaçmıştı.

Boyun, örgütünü Batum’dan idare ederken…

2022 yılında Türkiye’de üç ay arayla iki cinayet işleyen Beratcan Gökdemir, kapısını çaldı.

Boyun, himayesine giren Gökdemir’e örgütün silahlı kanadını teslim etti.

İlk ortak eylemlerini Beyoğlu’nda gerçekleştirdiler.

Boyun’un hasmı olan, Kasımpaşaspor’un tribün lideri Yüksel Ustahüseyin’i 16 Nisan 2022’de öldürdüler. Ferhat Yeşilkaya’yı 1 Şubat 2023’te vurdular.

Daltonlar o kadar çok silahlı saldırı, cinayet ve yağma suçu işledi ki, onlardan ‘Daltonlar Çetesi’ ya da ‘Motosikletli Çete’ diye bahsedilir oldu. Daha büyük gruplara taşeronluk ve tetikçilik yaparak büyüdüler.

Mart 2024’te Boyun ile Daltonlar’ın yolları ayrıldı.

Daltonlar’a göre ayrılığın nedeni, suçlardan elde edilen kazanç ve silahların eşit pay edilmemesiydi.

Rusya’da cezaevinde

Gökdemir, Gürcistan’dan Abhazya’ya geçti.

Yanında Ahmet Aydın ve Emircan Yılmaz vardı.

Anucurlar 23 Mayıs 2023’te Gökdemir ve arkadaşlarına saldırdı. Yılmaz, öldü.

Gökdemir, gittiği Rusya’ya tutuklandı.

‘Can Dalton’ içeri düşse de tamamı yurt dışında bulunan örgüt yöneticileri Batın Can Gökdemir, Ahmet Mustafa Timo, Bünyamin Yıkar ve Murat Küçükyavuz ile Sinan Memi suç işlemeyi sürdürdüler.

TikTok’ta örgütleniyor

Daltonlar’ın örgütlenme metodu, yerleşik yeraltı örgütlerinden insan kaynağı ve suç yöntemleri bakımından oldukça farklı.

Örgütlenmek için TikTok, Instagram ve Facebook’ta paylaşımlar yapıyor ve canlı yayın açıyorlar.

‘Genç Fenerbahçeliler’ gibi taraftar gruplarına girerek, çeteleri adına yaptırdıkları atkıları tribünde açtırarak, adlarını duyuruyorlar.

Üyeleri 15-20’li yaş aralığında.

Gençler suç örgütlerini anlatan internet tabanlı dizilerden çok etkileniyor.

İddianameden:

“Yeni nesil suç örgütü denilebilecek grupların hem söylemlerindeki jargon hem de tabii oldukları racon denilen kriminal ilkelerin de internet tabanlı diziler ve sosyal medya paylaşımlarının etkisini taşıdığı, dizilerdeki ana karakterle özdeşleştirilen suç örgütü liderlerinin gençlere kolayca nüfus edebildikleri, bu gençlerin ‘Kamikaze Dronu’ gibi kullanıldığı…”

Kamikaze Dronları, hiçbir ayrım gözetmeden silahlı saldırılar gerçekleştiriyor.

Bu da çetenin korkutucu gücünü arttırıyor.

Esenyurt ve Bahçelievler

Daltonlar örgütlenirken şu metodu izliyor:

Örgüt liderleri lüks araç ve mekanlarda, pahalı giysi ve aksesuarlarla silahlı paylaşımlar yaparak, gençleri etkiliyor. Bu birinci aşama.

İkinci aşamada, kendileriyle irtibat kuran gençlerle yazılı veya görüntülü görüştükten sonra, eylemsel kabiliyeti olanları İstanbul’daki kıdemli Daltonlarla buluşturuyorlar. Onlar da gençleri örgüt evlerine yerleştiriyor.

Hücre evleri çoğunlukla Esenyurt ve Bahçelievler’deki sitelerde Airbnb gibi uygulamalar üzerinden, sabıkasız üyeler veya onların yakınları adına kiralanan dairelerden oluşuyor.

Daltonların İstanbul’da çok fazla hücre evi var.

Bu evlerin her ihtiyacı karşılanıyor.

İddianameden:

“Gerek eylemsel motivasyonunu sağlamak, gerek bağımlı yapmak amacıyla hücre evlerinde sürekli uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin bulundurulduğu, eskortluk yapan hayat kadınlarıyla örgütün özendirildiği…”

Gençler evlerdeki vahim nitelikli silahlarla ve kar maskeleriyle fotoğraf çekilerek, sosyal medyada paylaşıyor.

Motosikletli saldırılar

Gençler birkaç günlük konaklamanın ardından silah, mühimmat, kar maskesi, balistik yelek, patlayıcı ve motosiklet verilerek, eyleme gönderiliyor. Genellikle motosikletli saldırı ekipleri kullanıyor. Ancak çalıntı veya ikiz plakalı araçları kullandıkları da oluyor.

Motosiklet kullananlara motorcu, silah kullananlara atıcı ve ilk ekibin eylemi gerçekleştirememesi halinde ikinci saldırıyı yapacak olanlara joker deniyor.

Yanlarında bekçi ve polis taşıyorlar

Örgütte iyi bir iletişim ve istihbarat sistemi var.

Eylemlerden önce yurt dışındaki liderler telekonferans yoluyla üyelerle görüşüyor.

Çok tedbirliler.

Bazen telefon kullanmıyorlar.

Aranan üyelerin yakalanmasının önüne geçmek için yanlarında bekçi veya polis bile taşıdıkları oluyor.

Neredeyse hiçbir itirafçı yok.

Suçtan çok yüksek gelir elde ettikleri için üyelerine her imkanı sağlıyorlar. Aralarında sonsuz bir güven var. Suç işleyenler kaçırılıyor, cezaevindekilere bakılıyor.

Her an eyleme hazır şekilde hiyerarşik düzen içinde yaşıyorlar.

Silah bulmakta zorlanmıyorlar.

Eylemlerde tabancaların yanı sıra Uzi/Akrep olarak tanımlanan tam otomatik silahları, kaleşnikof marka uzun namluluları, hatta el bombalarını kullanıyorlar.

Üç strateji

Üç farklı eylem stratejisi izliyorlar.

Bir: İş adamları ve esnaflar yurt dışı hatlardan ve sosyal medya üzerinden ‘haraç, sokak hakkı, koruma parası, hükümlü parası, ceza’ gibi söylemlerle haraca zorlanıyor.

İki: Hasımlara saldırılar.

Üç: Taşeron şekilde öldürme veya yaralamaya yönelik eylemler.

Uyuşturucu ticareti en temel gelir kalemi.

Afganistan, Pakistan ve İran’da üretilen uyuşturucu Avrupa’ya taşınıyor, Orta Amerika’dan getirilen kokain Türkiye’ye sokuluyor. Uyuşturucu pazarından ötürü rakiplerle çatışmaktan tereddüt etmiyorlar.

Özellikle Casper’larla…

Daltonlar, 25 Ağustos 2024’te Casperların üyesi Yunus Erden’i öldürdü. Casperlar da 30 Ağustos’ta Daltonlar’dan Ahmet Mustafa Timo’nun kuzeni Ercan Kaptan’ı infaz etti.

Türkiye’ye yayıldı

Barış Boyun grubundan ayrılan Daltonlar, 2024 yılından sonra ‘Siirtli Naci’ lakabıyla bilinen uyuşturucu kaçakçısı Naci Yılmaz ve Uğurcan Gündoğmuş liderliğindeki Gündoğmuşlarla ittifak kurdu.

Yılmaz’ın uyuşturucu geliriyle bu iki grubu finanse edip silahlı güç olarak kullandığı ileri sürülüyor.

Onların karşısında ‘Hamuş’ lakaplı İsmail Atız’ın lideri olduğu Casperlar, ‘Meks’ lakaplı Mehmet Sabri Şirin’in Şirinler’i, Zuhat Altunç’un Çirkinler’i güçlerini birleştirdi.

Daltonlar, 18 Haziran 2025’te Şirinler’e yakın Osman Beşe’yi İstanbul’da öldürdü.

Casperlar ise yanıt olarak 3 Ağustos’ta Caner Koçer’i, 25 Eylül’de Furkan Yavuz’u Belçika’da infaz etti.

Daltonlar ve Gündoğmuşlar ise bir gün sonra Öktem’i vurmak için Gaziantep’ten üç tetikçiyi İstanbul’a getirterek, Esenyurt’taki örgüt evine yerleştirdi.

Beş tetikçiden üçünün Gaziantep’ten, ilk şöförün Eskişehir’den getirilmiş olması örgütün Türkiye’ye yayıldığını gösteriyor.