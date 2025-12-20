Bodrum'da su borusu patladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu hattında bir patlama yaşandı. Olay, Torba Mahallesi Rıza Anter Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İSALE HATTI PATLADI, YOLDA ÇUKUR OLUŞTU

Patlama, henüz belirlenemeyen bir nedenle içme suyu isale hattında gerçekleşti. Patlamanın şiddetiyle asfalt yüzey parçalanarak yolda bir çukur meydana geldi. Hat'tan boşalan tonlarca su, yola ve çevredeki arazilere yayıldı.

SU KESİLDİ, BİR ŞERİT KAPATILDI

Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yetkililer, patlayan hattaki suyu kesti. Olay yerinde oluşan çukur ve su birikintisi nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı. Trafik akışı, kalan şeritler üzerinden kontrollü bir şekilde sağlanmaya başlandı.

ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

MUSKİ ekipleri, patlamanın meydana geldiği bölgede onarım çalışmalarını başlattı. Çalışmaların ne kadar süreceği ve su kesintisinin ne zaman sona ereceği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.