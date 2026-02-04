Türkiye’nin sanayi kuruluşlarından Eczacıbaşı İlaç, Kocaeli’nin Şekerpınar bölgesinde yer alan ve bağlı ortaklığı Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait hammadde üretim tesisine ilişkin aldığı kararı, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

31 MART 2026 TARİHİ İTİBARIYLA TESİS TAMAMEN KAPATILACAK

Açıklamaya göre, Gensenta’nın Şekerpınar’daki hammadde üretim tesisinde yürütülen üretim faaliyetleri 31 Mart 2026 tarihi itibarıyla tamamen sonlandırılacak.

Şirket, alınan kararın pazar koşullarında yaşanan değişimler ile üretim verimliliği ve maliyet optimizasyonu hedefleri doğrultusunda alındığını bildirdi. Bu kapsamda tesisin faaliyetlerine devam etmeyeceği ve kapatma sürecinin başlatıldığı ifade edildi.

44 ÇALIŞANIN İŞ AKDİ SONLANDIRILACAK

Kapatma kararı doğrultusunda tesiste görev yapan 44 çalışanın iş akitlerinin feshedileceği duyuruldu; KAP bildiriminde, bu fesih sürecinin çalışanların yasal hakları gözetilerek titizlikle yürütüleceği belirtilirken, tasfiye süreci tamamlandıktan ve üretim faaliyetleri durdurulduktan sonra tesisin tamamen kapatılacağı ifade edildi.

ÖNCEKİ TARİHLERDE ALINAN SATIŞ KARARLARI HATIRLATILDI

Şirket, önceki açıklamalara atıfta bulunarak, 22 Kasım 2024 tarihli duyuruda Gensenta Yönetim Kurulu’nun Şekerpınar’daki hammadde üretim tesislerinin, makine ve ekipmanlar hariç, toplam 58.725,12 metrekarelik arsasının satışına karar verdiğini bildirdi. Aynı açıklamada, alıcıya teslim tarihi olarak 31 Aralık 2025 belirlenmiş ve bu tarihe kadar tesiste üretime devam edileceği ifade edilmişti.

9 Aralık 2025 tarihli başka bir KAP açıklamasında, Gensenta paydaşlarının süregelen tedarik ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için taşınmazın alıcıya teslim tarihinin 31 Mayıs 2026 olarak güncellendiği bildirildi. Son açıklamayla birlikte, hammadde üretim tesisinde üretilen ürünlere yönelik talep koşullarında meydana gelen değişiklikler gerekçe gösterilerek üretim faaliyetlerinin daha erken bir tarihte, 31 Mart 2026 itibarıyla durdurulmasına karar verildiği bildirildi.

HAMMADDE ÜRETİM FAALİYETLERİNİ TAMAMEN DURDURACAK

