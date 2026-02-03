İflas sürecine giren mobilya devi öyle bir indirime gitti ki kapanın elinde kalıyor

İflas sürecine giren mobilya devi öyle bir indirime gitti ki kapanın elinde kalıyor
Yayınlanma:
İngiltere’de yatak ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren Slzzp, finansal sıkıntılar nedeniyle iflas sürecine girdiğini duyurdu. Şirket, üç mağazasında satışlarını sürdürürken, tüm ürünleri kapsayan yüzde 50’ye varan indirim kampanyası başlattı.

İngiltere’de perakende sektörünü sarsan maliyet artışları ve finansman baskıları, bir şirketi daha iflasın eşiğine getirdi. 2019’dan bu yana yatak ve mobilya satışı yapan Slzzp, borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla iflas sürecine girdiğini açıkladı.

MAĞAZALAR AÇIK, İNDİRİMLER SÜRÜYOR

Web sitesini kapatan Slzzp’nin Newcastle, Sunderland ve Westerhop’ta bulunan mağazaları haftanın yedi günü açık kalmayı sürdürüyor. İflas sürecine paralel olarak başlatılan kış indirimi kapsamında, markanın tüm ürünlerinde yüzde 50’ye varan indirimler uygulanıyor. Bu durum, hem stokların eritilmesini hem de nakit akışının korunmasını hedefliyor.

İngiliz Klasik Koltuk Takımı

Slzzp mağazalarında, Silent Night, Harrison Spinks, Mammoth ve Julian Bowen gibi sektörde bilinirliği yüksek yatak ve mobilya markalarının ürünleri yer alıyor.

ARTAN MALİYETLER BASKIYI ARTIRIYOR

Şirketin içinde bulunduğu tablo, İngiltere genelinde perakende sektörünü zorlayan yapısal sorunların somut bir örneği olarak değerlendiriliyor.

Yükselen kira bedelleri, enerji giderleri ve tedarik zinciri maliyetleri, özellikle küçük ve orta ölçekli perakende zincirlerinin finansal yükünü ağırlaştırıyor. Uzmanlar, art arda düzenlenen indirim kampanyalarının tüketiciye kısa vadeli avantajlar sağladığını ancak sektörün ne kadar kırılgan bir zeminde ilerlediğini de açıkça ortaya koyduğunu vurguluyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Ekonomi
Tarihin en büyük anlaşması: SpaceX, xAI’yi 1,25 trilyon dolara satın aldı
Tarihin en büyük anlaşması: SpaceX, xAI’yi 1,25 trilyon dolara satın aldı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Akaryakıta zam tabelaya daha yansımadan değişti!
Akaryakıta zam tabelaya daha yansımadan değişti!