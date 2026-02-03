İflas sürecine giren mobilya devi öyle bir indirime gitti ki kapanın elinde kalıyor

İngiltere’de perakende sektörünü sarsan maliyet artışları ve finansman baskıları, bir şirketi daha iflasın eşiğine getirdi. 2019’dan bu yana yatak ve mobilya satışı yapan Slzzp, borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla iflas sürecine girdiğini açıkladı.

MAĞAZALAR AÇIK, İNDİRİMLER SÜRÜYOR

Web sitesini kapatan Slzzp’nin Newcastle, Sunderland ve Westerhop’ta bulunan mağazaları haftanın yedi günü açık kalmayı sürdürüyor. İflas sürecine paralel olarak başlatılan kış indirimi kapsamında, markanın tüm ürünlerinde yüzde 50’ye varan indirimler uygulanıyor. Bu durum, hem stokların eritilmesini hem de nakit akışının korunmasını hedefliyor.

Slzzp mağazalarında, Silent Night, Harrison Spinks, Mammoth ve Julian Bowen gibi sektörde bilinirliği yüksek yatak ve mobilya markalarının ürünleri yer alıyor.

ARTAN MALİYETLER BASKIYI ARTIRIYOR

Şirketin içinde bulunduğu tablo, İngiltere genelinde perakende sektörünü zorlayan yapısal sorunların somut bir örneği olarak değerlendiriliyor.

Yükselen kira bedelleri, enerji giderleri ve tedarik zinciri maliyetleri, özellikle küçük ve orta ölçekli perakende zincirlerinin finansal yükünü ağırlaştırıyor. Uzmanlar, art arda düzenlenen indirim kampanyalarının tüketiciye kısa vadeli avantajlar sağladığını ancak sektörün ne kadar kırılgan bir zeminde ilerlediğini de açıkça ortaya koyduğunu vurguluyor.