Dev holding Süper Lig ekibini satın aldı: Başa geçecek isim belli oldu

Park Holding’e yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’ya kayyum atandı. Aylardır kayyum yönetiminde olan Kasımpaşa’nın yeni sahibi belli oldu.

KAZANCI HOLDİNG TAKIMI SATIN ALDI

Dilek Güngör’ün haberine göre Kazancı Holding, Kasımpaşa’yı satın aldı. Başkanlık koltuğuna ise Davut Dişli oturacak.

Güngör haberinde “TMSF’nin denetim kayyumluğundaki Kasımpaşaspor’u Kazancı Holding aldı. Başkanlık koltuğuna Davut Dişli oturacak” ifadelerini kullandı.

TAKIMIN CEO’SU CEMİL KAZANCI’NIN KUZENİ

Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, TMSF tarafından Kasımpaşa’nın CEO’luğuna atanan Ceyhun Kazancı’nın kuzeni oluyor.

KÜMEDE KALMA MÜCADELESİ VERİYORLAR

Süper Lig’de çalkantılı bir sezon geçiren Kasımpaşa, kümede kalma mücadelesi veriyor. Takımın başına Emre Belözoğlu getirilirken ara transfer döneminde İrfan Can Kahveci ve Rodrigo Becao gibi transferler dikkat çekti.