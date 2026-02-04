Asgari ücrete ara zam iddiası: İsa Karakaş tarih vererek duyurdu

AKP iktidarının açıkladığı asgari ücretin açlık sınırının altında kalmasıyla sıkıntıları derinleşen milyonlarca yurttaşın gözü, yapılması muhtemel olan ara zamda. Hal böyleyken SGK Uzmanı İsa Karakaş'tan dikkat çeken bir ara zam iddiası geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "hayırlı olsun" diyerek açıkladığı 28 bin 75 TL'lik asgari ücrette, ocak ayı enflasyonuyla birlikte bin 296 liralık erime meydana geldi.

Bu erimeyle birlikte Türk-İş'in açıkladığı açlık sınırının altında maaş alan milyonlarca çalışan, "Ara zam olur mu?" sorusuna yanıt beklerken AKP'den henüz bir açıklama gelmedi.

Öte yandan SGK Uzmanı İsa Karakaş, asgari ücrete ara zam konusunda dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

SGK UZMANINDAN ASGARİ ÜCRET İDDİASI

Kira artış oranlarına dikkat çeken İsa Karakaş, kira zam oranının yüzde 33,98 olarak açıklandığını hatırlatarak artış oranının asgari ücret zammının üzerinde olduğunun açıkça görüldüğünü vurguladı.

yeni-proje-41.jpg

Asgari ücretin 28 bin 750 lira olarak belirlendiğini hatırlatan Karakaş, ocak ayı enflasyon verilerinin ardından asgari ücretin daha cebe girmeden eridiğine dikkat çekti.

YÜZDE 3'LÜK KESİNTİ GÜNDEMDE

TGRT Haber'e konuk olan İsa Karakaş "Ocak ayı enflasyonuna baktığımızda asgari ücretin alım gücü ciddi biçimde düşmüş durumda" diyerek yeni tamamlayıcı emeklilik sisteminin devreye alınacağını ve bu kapsamda yüzde 3’lük asgari ücret kesintisi yapılmasının gündemde olduğunu anımsattı.

parasas.jpg

Asgari ücret bir ayda eridiAsgari ücret bir ayda eridi

TEMMUZ AYINI İŞARET ETTİ

Yeni Çağ'dan Dilek Taşdemir'in derleme haberine göre; SGK uzmanı İsa Karakaş, tek tek saydığı durumlar değerlendirildiğinde temmuz ayında ara zammın kaçınılmaz olduğuna işaret etti.

Asgari ücrete ocak zammının yeni yapıldığını fakat hükümetin olumsuz tepkilere dikkat ettiğini savunan Karakaş, "Bu nedenle temmuz ayında bir ara zam yapılması artık kaçınılmaz görünüyor" dedi.

Yasal açıdan da herhangi bir engel bulunmadığını da belirten Karakaş, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ocak ayında enflasyon oranında bir güncelleme yapılmıştı. Mevzuat açısından temmuz ayında yeniden bir düzenleme yapılmasının önünde engel yok. Benim beklentim temmuz ayında mutlaka bir gelişme olacağı yönünde."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

