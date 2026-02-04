Asgari ücret bir ayda eridi

Ocak ayında açıklanan enflasyon oranları, yılbaşında yapılan maaş zamlarının alım gücünü aşındırdı. TÜİK verilerine göre asgari ücretin reel değeri 1.296 TL, en düşük emekli maaşının değeri ise 923 TL geriledi.

Ocak ayında yayımlanan enflasyon verileri, yılbaşında belirlenen maaş artışlarının reel değer kaybını ortaya koydu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve ENAG'ın hesaplamaları, asgari ücretli, emekli ve memurların satın alma gücündeki düşüşü gözler önüne serdi.

ASGARİ ÜCRETTEKİ REEL KAYIP 1.296 TL'Yİ BULDU

TÜİK'in %4,84 olarak açıkladığı ocak enflasyonuna göre, 28.075 lira olan net asgari ücretin alım gücü şubat başı itibarıyla 26.779 liraya düştü. Sözcü'deki habere göre bu, asgari ücretlinin cebinden 1.296 liralık bir reel kayıp anlamına geliyor. ENAG'ın %6,32'lik enflasyon oranına göre ise kayıp 1.669 liraya ulaşıyor.

EMEKLİNİN KIRMIZI ET PARASI ERİDİ

20 bin lira olan en düşük emekli maaşı, TÜİK enflasyonuyla 19.077 liraya gerileyerek 923 liralık bir değer kaybı yaşadı. Bu kayıp, piyasadaki ortalama bir kilogram kıyma fiyatına denk geliyor. İşçi ve memur emekli maaşlarında da benzer şekilde yüzlerce liralık reel düşüşler hesaplandı.

MEMUR MAAŞLARI DA ETKİLENDİ

En düşük derecedeki bir memurun (hizmetli) 58.305 lira olan maaşı, TÜİK enflasyonuyla 2.692 lira, ENAG enflasyonuyla ise 3.466 lira değer kaybetti. Öğretmen, polis, mühendis ve profesör maaşlarında da binlerce liralık reel erimeler yaşandığı belirtildi.

Gümüş toparlanıyor, ama zirvenin çok altında
Gümüş toparlanıyor, ama zirvenin çok altında
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Altın tekrar kritik eşiği geçti!