15 ülkede asgari ücret arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerine göre, 2026 yılında Avrupa Birliği üyesi 22 ülkeden 15'i asgari ücrete zam yaptı.

EUROSTAT tarafından yayımlanan 2026 yılının ilk verileri, AB ülkeleri ile aday ülkeler arasındaki ücret uçurumunu ve satın alma gücü farklılıklarını bir kez daha ortaya koydu.

AB ÜLKELERİNDE ASGARİ ÜCRET TABLOSU

Avrupa'da asgari ücretler, ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyine göre üç ana grupta toplanıyor:

1.500 EURO ÜZERİ (Zirve Grubu):

Lüksemburg: 2.704 Euro (AB'nin en yükseği).

İrlanda: 2.391 Euro.

Almanya: 2.343 Euro.

Hollanda: 2.295 Euro.

Belçika: 2.112 Euro.

Fransa: 1.823 Euro.

1.000 - 1.500 EURO ARASI:

Bu grupta İspanya (1.381 Euro), Slovenya (1.278 Euro), Litvanya (1.153 Euro) ve Yunanistan (1.027 Euro) gibi ülkeler yer alıyor.

1.000 EURO ALTI (Alt Grup):

Bulgaristan: 620 Euro (AB'nin en düşüğü).

Letonya: 780 Euro.

Romanya: 795 Euro.

Türkiye: 654 Euro (Aday ülke statüsünde, AB geneline göre sondan ikinci).

TÜRKİYE VE KOMŞULARI: MAKAS DARALIYOR

Türkiye’de asgari ücretin Euro karşılığı, TL’nin değer kaybı nedeniyle yıl içinde değişkenlik gösteriyor:

2026 yılı için net asgari ücret 28.075,50 TL olarak uygulanıyor. Ocak ayındaki 654 Euro'luk karşılık, geçen yılın Temmuz ayındaki 558 Euro'ya göre bir artış olsa da, 2025 Ocak ayındaki 708 Euro seviyesinin gerisinde kaldı.

Sırbistan’da asgari ücret 744 Euro’ya, Karadağ’da 800 Euro’nun üzerine çıkarak Türkiye’yi geride bıraktı.

Bulgaristan (620 Euro) ile Türkiye (654 Euro) arasındaki fark sadece 34 Euro. Uzmanlar, TL'deki değer kaybının sürmesi durumunda Türkiye'nin yıl içinde Bulgaristan'ın da gerisine düşebileceği uyarısında bulunuyor.

SATIN ALMA GÜCÜ (PPS) FARKI

Nominal rakamlar arasındaki 4,4 katlık fark (Lüksemburg vs Bulgaristan), ülkelerdeki yaşam maliyetleri dikkate alınarak hesaplanan Satın Alma Gücü Standardı (PPS) cinsinden bakıldığında 2,4 kata kadar düşüyor:

En Yüksek: Almanya (2.157 PPS).

En Düşük: Estonya (886 PPS).

Türkiye'nin Durumu: Türkiye, düşük fiyat düzeyleri nedeniyle PPS sıralamasında nominal Euro bazlı sıralamaya göre daha üst sıralarda yer alma eğilimi gösteriyor.