Erdoğan'ın koruma giderlerinin bir yıllık maliyeti ortaya çıktı! Günde 290 asgari ücret harcandı!

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - Özel Haber

Cumhurbaşkanlığı koruma hizmetlerini yürüten Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı harcamaları dikkat çekti. Resmî bütçe verilerine göre daire, yıl boyunca toplam 2 milyar 932 milyon 739 bin 458 TL harcama yaptı. Bu rakam, aylık ortalama 244,3 milyon TL’lik bir gider anlamına geliyor. Hesaplamalara göre söz konusu tutar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korunması için günlük yaklaşık 290 asgari ücret harcandığını ortaya koyuyor.

Erdoğan'ı korumak için harcanan para dudak uçuklatıyor: 7 ayda bakın kaç milyar harcanmış!

Cumhurbaşkanı’nın koruma ordusunun büyüklüğü ise uzun süredir Meclis’te tartışma konusu. Daha önce birçok milletvekili, Cumhurbaşkanlığı’na tahsis edilen koruma personeli sayısı ile Erdoğan’a eşlik eden araç ve güvenlik unsurlarına ilişkin soru önergeleri verdi. Ancak bu önergeler kamuoyunun merakını giderecek net ve ayrıntılı bir açıklamayla yanıtlanmadı.

KORUMA GİDERLERİ KATLANDI

Koruma harcamalarındaki artış, önceki yıllarla karşılaştırıldığında da belirgin bir tablo ortaya koyuyor. 2024’ün aynı döneminde yapılan harcama 2 milyar 291 milyon 140 bin 993 TL olarak kayıtlara geçmişti. Daha geriye gidildiğinde ise artışın yıllar içinde hızlandığı görülüyor.

Cumhurbaşkanlığı koruma giderleri yıllara göre şu şekilde sıralandı: