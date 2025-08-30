Erdoğan'ı korumak için harcanan para dudak uçuklatıyor: 7 ayda bakın kaç milyar harcanmış!

Erdoğan'ı korumak için harcanan para dudak uçuklatıyor: 7 ayda bakın kaç milyar harcanmış!
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanlığı korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, 2025 yılının ilk yedi ayında 1 milyar 740 milyon 819 bin TL’lik harcama yaptı.

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

AKP iktidarı kamu harcamalarıyla sık sık eleştirilerin odağı haline geliyor. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bütçesi ise dudak uçuklatıyor. Eleştirilerin odağındaki harcamalardan biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korumalarına yönelik... Erdoğan'ı korumak için harcanan miktar her geçen gün katlanıyor.

7 AYDA 1.7 MİLYAR TL HARCANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün mali tablolarında yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’nca, 2025'in ilk yedi ayında 1 milyar 740 milyon 819 bin TL harcama yapıldı. Bu tutar 2024'te 1 milyar 353 milyon 702 bin TL; bir önceki yıl yani 2023'te ise 583 milyon 491 bin TL olarak açıklanmıştı.

BİR GÜNDE 375 ASGARİ ÜCRET HARCANIYOR

Bu veriler doğrultusunda Erdoğan'ı korumak için 2025'te her ay 248.688.549 TL harcandı. Bu kapsamda günde ise 8.289.618 TL harcandı. Buna göre Erdoğan'ı korumak için bir günde 375 asgari ücrete denk gelen bir bütçe harcandığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Türkiye
Cumartesi Anneleri 1066'ncı haftada!
Cumartesi Anneleri 1066'ncı haftada!
Diyarbakır'da çocuk kaçırmaya çalışan şahıstan şoke eden ifadeler
Diyarbakır'da çocuk kaçırmaya çalışan şahıstan şoke eden ifadeler
Balıkesir'de orman yangını: Gökyüzünü duman kapladı
Balıkesir'de orman yangını: Gökyüzünü duman kapladı