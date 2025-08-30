Erdoğan'ı korumak için harcanan para dudak uçuklatıyor: 7 ayda bakın kaç milyar harcanmış!

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

AKP iktidarı kamu harcamalarıyla sık sık eleştirilerin odağı haline geliyor. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bütçesi ise dudak uçuklatıyor. Eleştirilerin odağındaki harcamalardan biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korumalarına yönelik... Erdoğan'ı korumak için harcanan miktar her geçen gün katlanıyor.

7 AYDA 1.7 MİLYAR TL HARCANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün mali tablolarında yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’nca, 2025'in ilk yedi ayında 1 milyar 740 milyon 819 bin TL harcama yapıldı. Bu tutar 2024'te 1 milyar 353 milyon 702 bin TL; bir önceki yıl yani 2023'te ise 583 milyon 491 bin TL olarak açıklanmıştı.

BİR GÜNDE 375 ASGARİ ÜCRET HARCANIYOR

Bu veriler doğrultusunda Erdoğan'ı korumak için 2025'te her ay 248.688.549 TL harcandı. Bu kapsamda günde ise 8.289.618 TL harcandı. Buna göre Erdoğan'ı korumak için bir günde 375 asgari ücrete denk gelen bir bütçe harcandığı ifade edildi.