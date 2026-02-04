N'Golo Kante evli mi? Köydeki düğünü en yakın arkadaşı açıkladı

N'GOLO KANTÉ KİMDİR?

N’Golo Kanté, Leicester City ve Chelsea ile Premier League şampiyonlukları yaşayan, Fransa Milli Takımı’yla 2018 Dünya Kupası’nı kazanan Fransız orta saha futbolcusudur.

N'GOLO KANTÉ KARİYERİ

Kulüp kariyerinde Fransa’da parlayan N’Golo Kanté, ardından Leicester City ile Premier League şampiyonluğu yaşadı. 2016’da ise Chelsea’ye transfer olarak İngiltere’deki başarı çizgisini sürdürdü.

N'GOLO KANTÉ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

4 Şubat 2026 itibarıyla Fenerbahçe’ye transfer olarak Avrupa futboluna geri döndü.

Fenerbahçe Kante transferini bildirdi: İmzalar atıldı

N'GOLO KANTÉ MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Milli takım tarafında Fransa Millî Futbol Takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan kadronun önemli parçalarından biriydi.

Kulüp seviyesinde ise UEFA Şampiyonlar Ligi 2020/21 sezonunda “Sezonun Orta Sahası” ödülünü alması, onun “büyük maç oyuncusu” imajını daha da güçlendirdi.

N'GOLO KANTÉ EVLİ Mİ?

Fenerbahçe’ye transferiyle gündemin merkezine oturan Kanté’nin özel hayatı da sosyal medyada sıkça konuşuluyor.

Zaman zaman bazı fotoğraflar üzerinden farklı kişilerle anıldığı ya da çocuğu olduğuna dair iddialar ortaya atılıyor. Özellikle internette Kanté olduğu iddia edilen ama yapay zekayla üretilen fotoğraflarda adı birçok farklı kadınla anılıyor ya da çocuğu olduğu söyleniyor.

KANTÉ, CİSSÉ'NİN ESKİ EŞİYLE Mİ BİRLİKTE?

Dönem dönem Kanté'nin Djibril Cissé'nin eski eşi Jude Littler ile ilişkisi olduğuna dair söylentiler dolaşıyor. 2005-2012 yılları arasında Cissé ile evli olan Littler'ın bu evlilikten üç çocuğu oldu: Cassius, Prince Kobe ve Marley Jackson.

Kanté'nin ise Jude Littler ile bir ilişkide olduğuna dair herhangi bir kanıt yok.

KANTÉ KÖY ZİYARETİNDEİNDE EVLENDİ Mİ?

Geçtiğimiz yıl yıldız futbolcunun Mali'ye olan bir ziyareti sırasında evlendiği iddia edildi. "KANTÉ EVLENDİ" haberi ve eşi olduğu iddia edilen kişiyle olan fotoğrafı Afrika'nın önemli basın kuruluşlarında yer buldu.

Haber yayıldıktan bir süre sonra futbolcunun en yakın bir arkadaşı "N'Golo Kanté'nin evli olduğuna dair bu fotoğraf hakkında internette dolaşan bilgiler yanlıştır" diyerek iddiaları yalanladı.

N'Golo Kanté'nin özel yaşamına dair herhangi bir ilişki, evlilik, ya da çocuk bilgisi bulunmuyor.