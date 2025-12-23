Başkent'in o bölgelerinde 11 saatlik su kesintisi

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, başkentin bazı bölgelerinde su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Kesintinin, bugün saat 23.00'ten yarın saat 10.00'a kadar geçerli olacağı bildirildi.

' KURAKLIK ŞARTLARI SEBEBİYLE'

Yapılan yazılı açıklamada, son dönemde etkili olan kuraklık şartlarının su temin sistemlerinde geçici aksaklıklara yol açabildiği belirtildi ve bu nedenle söz konusu kesintinin gerekli olduğu ifade edildi. Açıklamada, kesintiden etkilenecek mahallelerle ilgili ayrıntılar şöyle paylaşıldı:

"23 Aralık saat 23.00 ile 24 Aralık saat 10.00 arasında, belirtilen mahallelerde zaman zaman kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir. Su verilmeye başlanmasının ardından, özellikle yüksek kotlara ulaşım süreci biraz zaman alacaktır. Çamlıdere Barajı su alma yapısında yürütülen kapasite artırıcı çalışmalar ise aralıksız sürmekte olup, birkaç gün içinde tamamlanması planlanmaktadır. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte benzer aksaklıkların büyük ölçüde önüne geçilmesi hedeflenmektedir."

Sağlık Müdürlüğü açıkladı: Su kesintisi iki ay sürecek

İstanbul karanlığa gömülecek! 21 ilçede 10 saat sürebilecek elektrik kesintileri

ETKİLENECEK BÖLGELER AÇIKLANDI

Kesintiden etkilenecek yerler şöyle: