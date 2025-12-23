Başkent'in o bölgelerinde 11 saatlik su kesintisi

Başkent'in o bölgelerinde 11 saatlik su kesintisi
Yayınlanma:
ASKİ, kuraklık koşulları nedeniyle Ankara'nın bazı mahallelerinde bugün 23.00 ile yarın 10.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanabileceğini duyurdu.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, başkentin bazı bölgelerinde su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Kesintinin, bugün saat 23.00'ten yarın saat 10.00'a kadar geçerli olacağı bildirildi.

' KURAKLIK ŞARTLARI SEBEBİYLE'

Yapılan yazılı açıklamada, son dönemde etkili olan kuraklık şartlarının su temin sistemlerinde geçici aksaklıklara yol açabildiği belirtildi ve bu nedenle söz konusu kesintinin gerekli olduğu ifade edildi. Açıklamada, kesintiden etkilenecek mahallelerle ilgili ayrıntılar şöyle paylaşıldı:

"23 Aralık saat 23.00 ile 24 Aralık saat 10.00 arasında, belirtilen mahallelerde zaman zaman kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir. Su verilmeye başlanmasının ardından, özellikle yüksek kotlara ulaşım süreci biraz zaman alacaktır. Çamlıdere Barajı su alma yapısında yürütülen kapasite artırıcı çalışmalar ise aralıksız sürmekte olup, birkaç gün içinde tamamlanması planlanmaktadır. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte benzer aksaklıkların büyük ölçüde önüne geçilmesi hedeflenmektedir."

Sağlık Müdürlüğü açıkladı: Su kesintisi iki ay sürecekSağlık Müdürlüğü açıkladı: Su kesintisi iki ay sürecek

İstanbul karanlığa gömülecek! 21 ilçede 10 saat sürebilecek elektrik kesintileriİstanbul karanlığa gömülecek! 21 ilçede 10 saat sürebilecek elektrik kesintileri

ETKİLENECEK BÖLGELER AÇIKLANDI

Kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

"Ümit, Mutlukent, Beytepe, Ahmet Taner Kışlalı, Çayyolu, Alacaatlı, Koru, Konutkent, Yaşamkent, Dodurga, Üniversiteliler, İşçi Blokları, Çiğdem, Mustafa Kemal, Kızılırmak, Ahlatlıbel, Söğütözü, Çukurambar mahalleleri ile Kızılcaşar, İncek, Taşpınar, Tulumtaş, Gazi Osman Paşa, Karşıyaka, Hacılar, Hacı Hasan, Ballıkpınar, Yavrucuk, Hacı Muratlı, Gökçehöyük, İkizce, Şafak, Seğmenler, Eymir, Yaylabağ, Bahçelievler, Karaoğlan, Oğulbey, Yağlıpınar, Ahiboz, Koparan, Hallaçlı, Karagedik Aydın ve Karagedik Ercan mahalleleri."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
2026 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte yeni asgari ücret sonrası değişen ödeme ve ücretler...
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Son Dakika | 2026 yılı asgari ücreti belli oldu! Açlık sınırının altında kaldı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Son Dakika | Köprü ve otoyollara yeni yıl zammı duyuruldu
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Türkiye
Uçak kazası için Libya'dan Ankara'ya heyet geliyor!
Uçak kazası için Libya'dan Ankara'ya heyet geliyor!
İki katlı evinde yangın! Alevlere müdahale etmek isterken yaralandı
İki katlı evinde yangın! Alevlere müdahale etmek isterken yaralandı
Park halindeki TIR'a çarpan otomobil pert oldu! 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Park halindeki TIR'a çarpan otomobil pert oldu! 2 kişi hastaneye kaldırıldı