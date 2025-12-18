İstanbul karanlığa gömülecek! 21 ilçede 10 saat sürebilecek elektrik kesintileri

İstanbul karanlığa gömülecek! 21 ilçede 10 saat sürebilecek elektrik kesintileri
Yayınlanma:
İstanbul'da bugün planlı bakım çalışmaları kapsamında 21 ilçede 10 saate varacak elektrik kesintileri yapılacak.

Resmi olarak 16, gayrı resmi olarak 20 milyondan fazla vatandaşın yaşayıp çalıştığı megakent İstanbul'da bugün planlı elektrik kesintileri yapılacak. Bazı ilçelerde sabahın erken saatlerinde başlayan bu kesintiler akşam saatlerinde kadar sürecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) tarafından yapılacak olan bu kesintiler 21 ilçede belirli mahallelerde uygulanacak. Elektrik dağıtım şirketleri tarafından listenin açıklanmasının ardından bazı kesintilerin 10 saate kadar süreceği kaydedildi.

ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN YAŞANACAĞI İLÇE VE MAHALLELER

  • Arnavutköy: 09.00 – 16.00 | Mareşal Fevzi Çakmak, Mehmet Akif Ersoy
  • Avcılar: 09.00 – 17.00 | Denizköşkler Mahallesi
  • Bağcılar: 09.00 – 17.00 | Demirkapı, Yenimahalle
  • Bahçelievler: 10.00 – 20.00 | Zafer Mahallesi
  • Başakşehir: 09.00 – 17.00 | Başakşehir Mahallesi
  • Bayrampaşa: 08.00 – 15.00 | Yenidoğan Mahallesi
  • Büyükçekmece: 17.00 – 18.00 | Atatürk, Pınartepe
  • Çatalca: 09.00 – 17.00 | Ovayenice Mahallesi
  • Esenler: 16.00 – 17.00 | Oruçreis Mahallesi
  • Esenyurt: 09.00 – 17.00 | Barbaros Hayrettin Paşa
  • Eyüpsultan: 09.00 – 17.00 | Mimar Sinan Mahallesi
  • Fatih: 09.00 – 17.00 | Topkapı Mahallesi
  • Gaziosmanpaşa: 08.00 – 15.00 | Karlıtepe, Yenidoğan
  • Kağıthane: 10.00 – 17.00 | Hamidiye Mahallesi
  • Küçükçekmece: 09.00 – 17.00 | Gültepe Mahallesi
  • Sarıyer: 09.00 – 18.00 | Darüşşafaka Mahallesi
  • Silivri: 09.00 – 17.00 | Balaban Mahallesi
  • Sultangazi: 09.00 – 18.00 | Cebeci Mahallesi
  • Şişli: 10.00 – 15.00 | 19 Mayıs Mahallesi
  • Zeytinburnu: 09.00 – 17.00 | Sümer Mahallesi

KESİNTİLER NE ZAMAN SONA ERECEK?

Belirtilen elektrik kesintilerinin ne zaman son bulacağı ise merak konusu oldu. Kesinti ile karşı karşıya kalan vatandaşlar BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın resmi internet siteleri üzerinden elektrik kesintisi sorgulama ekranlarını kullanabilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

