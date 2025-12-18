İstanbul karanlığa gömülecek! 21 ilçede 10 saat sürebilecek elektrik kesintileri

Resmi olarak 16, gayrı resmi olarak 20 milyondan fazla vatandaşın yaşayıp çalıştığı megakent İstanbul'da bugün planlı elektrik kesintileri yapılacak. Bazı ilçelerde sabahın erken saatlerinde başlayan bu kesintiler akşam saatlerinde kadar sürecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) tarafından yapılacak olan bu kesintiler 21 ilçede belirli mahallelerde uygulanacak. Elektrik dağıtım şirketleri tarafından listenin açıklanmasının ardından bazı kesintilerin 10 saate kadar süreceği kaydedildi.

ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN YAŞANACAĞI İLÇE VE MAHALLELER

Arnavutköy: 09.00 – 16.00 | Mareşal Fevzi Çakmak, Mehmet Akif Ersoy

Avcılar: 09.00 – 17.00 | Denizköşkler Mahallesi

Bağcılar: 09.00 – 17.00 | Demirkapı, Yenimahalle

Bahçelievler: 10.00 – 20.00 | Zafer Mahallesi

Başakşehir: 09.00 – 17.00 | Başakşehir Mahallesi

Bayrampaşa: 08.00 – 15.00 | Yenidoğan Mahallesi

Büyükçekmece: 17.00 – 18.00 | Atatürk, Pınartepe

Çatalca: 09.00 – 17.00 | Ovayenice Mahallesi

Esenler: 16.00 – 17.00 | Oruçreis Mahallesi

Esenyurt: 09.00 – 17.00 | Barbaros Hayrettin Paşa

Eyüpsultan: 09.00 – 17.00 | Mimar Sinan Mahallesi

Fatih: 09.00 – 17.00 | Topkapı Mahallesi

Gaziosmanpaşa: 08.00 – 15.00 | Karlıtepe, Yenidoğan

Kağıthane: 10.00 – 17.00 | Hamidiye Mahallesi

Küçükçekmece: 09.00 – 17.00 | Gültepe Mahallesi

Sarıyer: 09.00 – 18.00 | Darüşşafaka Mahallesi

Silivri: 09.00 – 17.00 | Balaban Mahallesi

Sultangazi: 09.00 – 18.00 | Cebeci Mahallesi

Şişli: 10.00 – 15.00 | 19 Mayıs Mahallesi

Zeytinburnu: 09.00 – 17.00 | Sümer Mahallesi

KESİNTİLER NE ZAMAN SONA ERECEK?

Belirtilen elektrik kesintilerinin ne zaman son bulacağı ise merak konusu oldu. Kesinti ile karşı karşıya kalan vatandaşlar BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın resmi internet siteleri üzerinden elektrik kesintisi sorgulama ekranlarını kullanabilecek.