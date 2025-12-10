Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinde kiminle kaldığı ortaya çıktı

Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinde kiminle kaldığı ortaya çıktı
Yayınlanma:
Bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak’ın Metris Cezaevi’nde aynı koğuşta kaldıkları öğrenildi. İşte detaylar...

Futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada tutuklanan isimler arasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Gazeteci Erdem Açıkgöz’ün özel haberine göre, Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı Metehan Baltacı ve eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın Metris Cezaevi’nde aynı koğuşta kaldıkları iddia edildi.

erdem.png

İDDİALAR VAHİM

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı oyuncu Metehan Baltacı ve Konyasporlu futbolcu Alassane Ndao, “Yasa dışı bahis” suçlamasıyla tutuklandı.

Adana Demirspor eski Başkanı Murat Sancak ise “Kara para aklama” suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Ankaraspor Futbol Kulübü sahibi Ahmet Okatan da “Şike” suçlamasıyla tutuklanan isimler arasında yer aldı. Toplamda 20 kişi tutuklanırken, 18 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı. Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'ın ise sağlık sorunları gerekçe gösterilerek gözaltı kararı kaldırıldı.

whatsapp-image-2025-12-10-at-11-09-47.jpeg

Spor muhabiri Erdem Açıkgöz’ün aktardığı bilgilere göre, Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak Metris Cezaevi’nde aynı koğuşta bulunuyor. Üç ismin önümüzdeki günlerde Silivri veya Çorlu Cezaevi’ne sevk edilmeleri bekleniyor.

