Samsunspor üstünlüğü koruyamadı: Avrupa'da bir ilki yaşadı
Avrupa Konferans Ligi’nin 5. haftasında Samsunspor sahasında AEK ile karşı karşıya geldi. 19 Mayıs Stadı’nda oynanan maçta temsilcimiz sahadan 2-1’lik skorla mağlup ayrıldı.
AEK GERİDEN GELİP KAZANDI
Karşılaşmaya hızlı başlayan kırmızı-beyazlılar, 4. dakikada Moukoudi (KK) ile öne geçti. 2. yarı kendine gelem AEK, 52. dakikada Marin ve 63. dakikada Koita’nın golleriyle galip geldi.
SAMSUNSPOR İLK YENİLGİSİNİ ALDI
Bu sonuçla birlikte Samsunspor, Avrupa Konferans Ligi’ndeki ilk yenilgisini aldı.
LİDERLİĞİ KAPTIRDIK
10 puanda kalan temsilcimiz, 2. sıraya geriledi. Aynı puana ulaşan AEK ise liderliğe yükseldi.
DETAYLAR
Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Thomas Luczynski (Fransa)
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Holse, Musaba, Emre Kılınç, Mouandilmadji
AEK: Strakoşa, Pilios, Filipe Relvas, Moukoudi, Rota, Koita, Pereyra, Pineda, Marin, Mantalos, Jovic