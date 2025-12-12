Fenerbahçe Avrupa'da fırtına gibi esti: Talisca şov yaptı

Fenerbahçe Avrupa'da fırtına gibi esti: Talisca şov yaptı
Yayınlanma:
UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'a konuk olan Fenerbahçe sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı. Anderson Talisca, maçta hat-trick yaptı.

Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Fenerabahçe deplasmanda Brann ile karşı karşıya geldi. Bergen’de oynanan mücadelede temsilcimiz sahadan 4-0’lık skorla galip ayrıldı.

TALISCA’DAN HAT-TRICK

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 5. dakikakada Kerem Aktürkoğlu, 36, 44 ve 65. dakikalarda ise Anderson Talisca kaydetti.

sasdcsdcd.jpg

HELLAND KIRMIZI KART GÖRDÜ

Ev sahibinde Eivind Helland ise 18. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Fenerbahçe'de hatası olay olmuştu: Takımdan ayrılıyorFenerbahçe'de hatası olay olmuştu: Takımdan ayrılıyor

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte 11 puana ulaşan Fenerbahçe, 12. sıraya yükseldi. 8 puanda kalan Brann ise 22. sıraya geriledi.

2024/11/08/hbfb.jpg

DETAYLAR

Hakemler: Willy Delajod, Erwan Finjean, Valentin Evrard (Fransa)

Brann: Dyngeland, De Roeve, Pallesen, Helland, Dragsnes, Kornvig, Sorensen, Pedersen (Dk. 26 Larsen), Mathisen, Castro, Holm

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş kararını verdi: Sürpriz gelişme
Vücudu saniyeler içinde işgal ediyor: Evde otururken zehirlendiğinizi fark etmiyor olabilirsiniz
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Cumhuriyet mirası şeker fabrikaları özelleştirince çukura saplandı
Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Spor
Fenerbahçe Norveç'i nasıl alev alev yaktı: Karlar ülkesinde kor ateş oldular
Fenerbahçe Norveç'i nasıl alev alev yaktı: Karlar ülkesinde kor ateş oldular
Fenerbahçe muhteşem başladı
Fenerbahçe muhteşem başladı