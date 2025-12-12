Fenerbahçe Avrupa'da fırtına gibi esti: Talisca şov yaptı
Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Fenerabahçe deplasmanda Brann ile karşı karşıya geldi. Bergen’de oynanan mücadelede temsilcimiz sahadan 4-0’lık skorla galip ayrıldı.
TALISCA’DAN HAT-TRICK
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 5. dakikakada Kerem Aktürkoğlu, 36, 44 ve 65. dakikalarda ise Anderson Talisca kaydetti.
HELLAND KIRMIZI KART GÖRDÜ
Ev sahibinde Eivind Helland ise 18. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Fenerbahçe'de hatası olay olmuştu: Takımdan ayrılıyor
PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte 11 puana ulaşan Fenerbahçe, 12. sıraya yükseldi. 8 puanda kalan Brann ise 22. sıraya geriledi.
DETAYLAR
Hakemler: Willy Delajod, Erwan Finjean, Valentin Evrard (Fransa)
Brann: Dyngeland, De Roeve, Pallesen, Helland, Dragsnes, Kornvig, Sorensen, Pedersen (Dk. 26 Larsen), Mathisen, Castro, Holm
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri