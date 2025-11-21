Golfçüler yarıştı: Antalya'da finali yapıldı

Türk Hava Yolları’nın kendi adıyla düzenlediği Turkish Airlines World Golf Cup’ın finali, 17-21 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirildi.

2013 yılından bu yana 85 ülke ve 130 destinasyonda 750’den fazla turnuva gerçekleştirilirken, 60 binin üzerinde amatör golfçü katılım sağladı.

10 BİNİN ÜZERİNDE GOLFÇÜ YARIŞTI

Bu yıl ise dünya genelinde 83 ülkede düzenlenen 122’den fazla organizasyonda 10 binin üzerinde golfçü yarıştı.

Turnuvada Birleşik Arap Emirlikler’inden yarışan Jose Garcia San Juan, iki raund toplamında 73 stableford puanı elde ederek, Gold TAWGC Kategorisi şampiyonu oldu. Cezayir’den Seifeddine Zarzour ikinci olurken, Pakistan adına yarışan Abdul Rehman Qureshi üçüncü sırada yer aldı. Silver Kategorisi’nin kazananı, iki raund toplamında 78 stableford puanına ulaşan Meksika’dan Agustin Valdes Kato oldu.

İkinci sırada Ürdün adına yarışan Michael Sharaiha, üçüncü sırada ise Çin Halk Cumhuriyeti’nden Wang Fan yer aldı. Turkish Airlines World Golf Cup 2025 gross şampiyonu, Pakistan’dan Adeel Shafqat oldu. Oyuncu, golf sahasının par değerinin 7 üstünde olan 151 skoruyla şampiyonluğu elde etti.

''HERKESİ GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM''

Organizasyon ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Satış Başkanı (1.Bölge) Ahmet Harun Baştürk, ''Turkish Airlines World Golf Cup, yalnızca bir spor organizasyonu olmanın ötesine geçerek, dünya genelindeki misafirlerimizle kurduğumuz güçlü bağları pekiştiren değerli bir platforma dönüştü. Bu yıl binlerce amatör golfçüyü aynı çatı altında buluşturmuş olmaktan büyük gurur duyuyoruz.

Antalya’daki büyük final, turnuvanın yıllar içinde nasıl küresel bir marka etkinliğine dönüştüğünü bir kez daha gösterdi. Türk Hava Yolları olarak spora yaptığımız yatırımların hem uluslararası görünürlüğümüze hem de toplumsal değer üretme vizyonumuza önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz. Bu özel organizasyonda yer alan tüm yarışmacıları ve emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum" dedi.