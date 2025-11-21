Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci hakkında karar vereceği tarih belli oldu

Fenerbahçe'de kadro dışı olan İrfan Can Kahveci’nin takımdaki geleceğiyle ilgili karar Galatasaray derbisinden sonra verilecek.

Fenerbahçe’nin 30 yaşındaki futbolcusu İrfan Can Kahveci, yaklaşık 1,5 ay önce kadro dışı bırakılmıştı.

Bu süreçte çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren ve milli maçtan sonra yaptığı açıklamayla takıma geri dönmek istediğini belirten İrfan Can, Başkan Sadettin Saran ile bir görüşme gerçekleştirecek.

KARAR GALATASARAY DERBİSİ SONRASI ALINACAK

Görüşmenin ardından alınacak kararın ise 1 Aralık’ta oynanacak olan Galatasaray derbisinden sonra açıklanması bekleniyor. Alınacak karara göre İrfan Can Kahveci, ya takıma geri dönecek ya da ara transfer döneminde takımdan ayrılacak.

TEDESCO MAÇLARA ODAKLANACAK

Kararın derbiden sonraya kalma sebeplerinden biri teknik direktör Domenico Tedesco’nun zorlu fikstürde tamamen maçlara odaklanmak istemesi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kadro dışı olan bir başka isim Cenk Tosun için ise herhangi bir gelişme bulunmuyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

