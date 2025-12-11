TFF Galatasaray Samsunspor maçına damga vuran Mehmet Türkmen kararını verdi

TFF Galatasaray Samsunspor maçına damga vuran Mehmet Türkmen kararını verdi
Süper Lig'de 16. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. TFF, Galatasaray-Samsunspor maçına damga vuran hakem Mehmet Türkmen ile ilgili kararını verdi.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Galatasaray - Samsunspor maçının hakemi Mehmet Türkmen, tartışmalı kararları ile eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Samsunspor ve Galatasaray, hakem Mehmet Türkmen'in kararlarından rahatsız olurken, özellikle maçın son bölümündeki penaltı pozisyonu gündemi uzun süre meşgul etmişti.

TFF MEHMET TÜRKMEN KARARINI VERDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Samsunspor maçını yöneten hakem Mehmet Türkmen ile ilgili kararını verdi.

MHK, Mehmet Türkmen'e 16. hafta maçlarında görev vermedi.

İŞTE 16. HAFTA HAKEMLERİ

16. hafta maçlarının hakemleri ise şu şekilde:

Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

Çaykur Rizespor - Eyüpspor: Yiğit Arslan

Kayserispor - Alanyaspor: Erdem Mertoğlu

Antalyaspor - Galatasaray: Ali Yılmaz

Gaziantep FK - Göztepe: Cihan Aydın

Fatih Karagümrük - Kocaelispor: Çağdaş Altay

Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

Samsunspor - Başakşehir: Oğuzhan Aksu

Fenerbahçe - Konyaspor: Ozan Ergün

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

