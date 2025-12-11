TFF Galatasaray Samsunspor maçına damga vuran Mehmet Türkmen kararını verdi
Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Galatasaray - Samsunspor maçının hakemi Mehmet Türkmen, tartışmalı kararları ile eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
Samsunspor ve Galatasaray, hakem Mehmet Türkmen'in kararlarından rahatsız olurken, özellikle maçın son bölümündeki penaltı pozisyonu gündemi uzun süre meşgul etmişti.
TFF MEHMET TÜRKMEN KARARINI VERDİ
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Samsunspor maçını yöneten hakem Mehmet Türkmen ile ilgili kararını verdi.
MHK, Mehmet Türkmen'e 16. hafta maçlarında görev vermedi.
İŞTE 16. HAFTA HAKEMLERİ
16. hafta maçlarının hakemleri ise şu şekilde:
Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
Çaykur Rizespor - Eyüpspor: Yiğit Arslan
Kayserispor - Alanyaspor: Erdem Mertoğlu
Antalyaspor - Galatasaray: Ali Yılmaz
Gaziantep FK - Göztepe: Cihan Aydın
Fatih Karagümrük - Kocaelispor: Çağdaş Altay
Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
Samsunspor - Başakşehir: Oğuzhan Aksu
Fenerbahçe - Konyaspor: Ozan Ergün