Trabzonspor Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Trabzonspor ve Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya gelecek.
Kritik karşılaşma, 14 Aralık Pazar günü Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.
MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI
Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemini açıkladı.
Mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek.
Şansalan'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak.
İŞTE MAÇLARIN HAKEMLERİ
16. haftada oynanacak maçların hakemleri şu şekilde:
Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
Çaykur Rizespor - Eyüpspor: Yiğit Arslan
Kayserispor - Alanyaspor: Erdem Mertoğlu
Antalyaspor - Galatasaray: Ali Yılmaz
Gaziantep FK - Göztepe: Cihan Aydın
Fatih Karagümrük - Kocaelispor: Çağdaş Altay
Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
Samsunspor - Başakşehir: Oğuzhan Aksu
Fenerbahçe - Konyaspor: Ozan Ergün