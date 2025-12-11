Trabzonspor Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Trabzonspor Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Yayınlanma:
Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi açıklandı.

Trabzonspor ve Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya gelecek.

Kritik karşılaşma, 14 Aralık Pazar günü Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş kararını verdi: Sürpriz gelişmeFenerbahçe Mert Hakan Yandaş kararını verdi: Sürpriz gelişme

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemini açıkladı.

Mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek.

Şansalan'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak.

İŞTE MAÇLARIN HAKEMLERİ

16. haftada oynanacak maçların hakemleri şu şekilde:

Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

Çaykur Rizespor - Eyüpspor: Yiğit Arslan

Kayserispor - Alanyaspor: Erdem Mertoğlu

Antalyaspor - Galatasaray: Ali Yılmaz

Gaziantep FK - Göztepe: Cihan Aydın

Fatih Karagümrük - Kocaelispor: Çağdaş Altay

Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

Samsunspor - Başakşehir: Oğuzhan Aksu

Fenerbahçe - Konyaspor: Ozan Ergün

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş kararını verdi: Sürpriz gelişme
Vücudu saniyeler içinde işgal ediyor: Evde otururken zehirlendiğinizi fark etmiyor olabilirsiniz
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Galatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı yenilginin sorumlusunu açıkladı
Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Spor
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
TFF Galatasaray Samsunspor maçına damga vuran Mehmet Türkmen kararını verdi
TFF Galatasaray Samsunspor maçına damga vuran Mehmet Türkmen kararını verdi