Trump’ın Japonya gezisinden sonra otomotivde yeni aşkı: Çok küçük, çok sevimli!!

Trump, ABD'ye döndükten kısa bir süre sonra orada gördüğü arabaların "çok küçük, çok sevimli" olduğunu ilan ederek yetkililere yerel pazarda Kei tipi araçların satışını engelleyen yasaları gevşetme emri verdi.

Bunun gerçekten olup olmayacağı şüpheli ancak bu açıklama tek başına, ABD'de nadiren ilgi gören ancak yasal ithalatlarla ilgili sorunlar yaşayan gri pazar alıcılarıyla ilişkilendirildiğinde dikkat çeken bir otomobil kategorisine yeniden ilgi uyandırdı.

Yine de, zamanlama Nissan için uygun . Sadece birkaç ay önce, Japonya'da büyük bir başarı yakalayan kei otomobili Roox'un en yeni neslini tanıtmışlardı.

20.000'DEN FAZLA SİPARİŞ

Bu haftanın başlarında Nissan, yeni Roox'un Ağustos ayı sonunda tanıtılmasından bu yana Japonya'da 20.000'den fazla sipariş aldığını açıkladı. Bu yeni model, BYD'nin ilk kei otomobili olan Racco ile doğrudan rekabet edecek.

Trump, kei otomobillerine büyük ilgi gösteriyor: Bir marka, on araç arasında en iyisi.

CarScoops'un bildirdiğine göre, bu minik arabaların, ne kadar sevimli olsalar da, ABD'de iyi satmaları, hatta hiç satmaları pek olası görünmese de, Japon pazarının önemli bir parçası olmaya devam ediyorlar .

Nikkei'nin haberine göre, Japonya Hafif Motorlu Taşıtlar ve Motosikletler Birliğinden alınan veriler, Kasım ayında Honda N-Box'ın 16.198 adet satışla en çok satan kei otomobili olduğunu ve 12.904 adet satışla Suzuki Spacio'nun açık ara önünde yer aldığını ortaya koydu.

NİSSAN'IN DURUMU NASIL?

Nissan, Kasım ayında 7.741 adet araç satarak listede yükselişe geçti; bu, Ekim ayına göre yüzde 43 ve geçen yılın Kasım ayına göre yüzde 41'lik önemli bir artış anlamına geliyor.

Nissan Başkanı ve CEO'su Ivan Espinoza, yakın zamanda ABD'deki diğer şirketlerle gelecekteki ürünler ve güç aktarma sistemleri konusunda iş birliği yapmaya istekli olduğunu ifade etti. Mitsubishi ve Honda ile iş birliği, Nissan için en iyi seçeneklerden biri olabilir.

Ancak Trump'ın ilgisine rağmen Nissan, Kei otomobilini Amerika'da üretme planlarını henüz açıklamadı. Şirket ekonomik olarak bunu başarmanın bir yolunu bulabilirse, Roox'un sonunda Amerikan sokaklarında yerini bulması mümkün olabilir.