Türkiye'nin en yoksul ili oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait milli gelir verilerini açıkladı.

TÜİK'in İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verileri, Türkiye ekonomisindeki dengesizliği sayıya döktü. Cari fiyatlarla yapılan hesaplamalara göre 2024 yılında İstanbul, 13 trilyon 10 milyar 693 milyon TL'lik devasa bir ekonomik büyüklüğe ulaşarak Türkiye'nin toplam GSYH'sinin yüzde 29,2'sini tek başına oluşturdu.

İstanbul'u takip eden iller ise şaşırtmadı. Başkent Ankara, 4 trilyon 672 milyar TL ile yüzde 10,5'lik pay alırken; İzmir 2 trilyon 562 milyar TL ile pastanın yüzde 5,7'sine sahip oldu. Listenin en sonunda ise ekonomik faaliyetlerin en zayıf olduğu Bayburt, Ardahan ve Gümüşhane yer aldı.

EKONOMİNİN YARISI SADECE 5 İLDE DÖNÜYOR

Verilerdeki en çarpıcı detaylardan biri, zenginliğin belli merkezlerde toplanması oldu. GSYH'den en yüksek payı alan ilk beş il, 2024 yılında Türkiye'nin toplam üretiminin yüzde 53'ünü, yani yarısından fazlasını tek başına karşıladı.

ZENGİNLİKTE ZİRVE İSTANBUL'UN, DİPTE ŞANLIURFA VAR

Vatandaşın cebine giren parayı gösteren "Kişi Başına GSYH" verilerinde de uçurum derin. 2024 yılında İstanbul, kişi başına 802 bin 669 TL gelirle Türkiye'nin en zengin ili oldu. Sanayi kenti Kocaeli 788 bin 873 TL ile ikinci, Ankara ise 788 bin 859 TL ile üçüncü sırada yer aldı.

Et ithalatının kimleri zengin ettiğini ifşa ediyoruz!

Listenin sonundaki illerde ise tablo vahim. Kişi başına düşen gelirin en düşük olduğu il 188 bin 144 TL ile Şanlıurfa oldu. Onu 194 bin 660 TL ile Ağrı ve 203 bin 49 TL ile Van takip etti. İstanbul'daki bir vatandaşın ortalama geliri, Şanlıurfa'daki bir vatandaşın gelirinin 4 katından fazla olması dikkat çekti.

FİNANSIN VE TEKNOLOJİNİN MERKEZİ

Sektörel bazda bakıldığında İstanbul; tarım ve diğer hizmetler hariç tüm alanlarda liderliği kimseye bırakmadı.

Murat Ülker'i de geçti: 1666 sıra yükseldi ve Türkiye'nin yeni en zengini oldu

Bilgi ve iletişim faaliyetlerinin yüzde 64'ü, finans ve sigorta sektörünün ise yüzde 59,3'ü İstanbul'da dönüyor. Tarımda ise liderlik yüzde 5,6'lık payla Konya'nın elinde bulunuyor.

ADIYAMAN'DA REKOR ARTIŞ, ERZİNCAN'DA KÜÇÜLME

Bir önceki yıla göre ekonomik büyüme performanslarına bakıldığında, deprem bölgesi Adıyaman'ın baz etkisiyle yüzde 31,4 oranında büyüme kaydettiği görüldü. Ekonomisi en çok küçülen il ise yüzde 7,9'luk daralma ile Erzincan oldu.