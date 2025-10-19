Murat Ülker'i de geçti: 1666 sıra yükseldi ve Türkiye'nin yeni en zengini oldu

ABD merkezli yoğurt devi Chobani’nin kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, şirketinin aldığı 650 milyon dolarlık yatırım sonrası servetini katlayarak Türkiye’nin en zengin ismi oldu.

Türkiye'nin en zenginleri listesi değişti!

Forbes’un anlık listesine göre Ulukaya, 11 milyar dolar artışla 13,5 milyar dolarlık servete ulaştı ve dünya milyarderleri sıralamasında 1666 basamak birden yükselerek 202. sıraya yerleşti. Bu çarpıcı sıçrayışla uzun süredir zirvede bulunan Murat Ülker’i geride bıraktı.

650 MİLYON DOLARLIK REKOR YATIRIM

Forbes’un önceki raporlarında Türkiye’den toplam serveti 79,4 milyar dolar olan 35 isim yer almıştı. Nisan ayında 2,4 milyar dolarlık servetiyle 13. sırada bulunan Ulukaya, Chobani’nin aldığı 650 milyon dolarlık yeni yatırımla servetini 13,5 milyar dolara çıkardı. Forbes hesaplamalarına göre, Chobani’nin yaklaşık yüzde 68’ine sahip olan Ulukaya’nın serveti 11 milyar dolar arttı.

Forbes’un Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi’nde 1868. sıradan 202. sıraya yükselen Ulukaya, böylece Türkiye’nin en zengin ismi konumuna geldi.

CHOBANİ’NİN DEĞERİ 20 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Yeni yatırım sonrası Chobani’nin toplam şirket değeri 20 milyar dolara çıktı. Şirket, bu fonları fabrika kapasitesini artırma ve yeni tesis finansmanı için kullanmayı planlıyor. Idaho’daki fabrikanın üretim kapasitesi yüzde 50 artırılacak; ayrıca New York’un kuzeyinde 1,2 milyar dolarlık yeni tesisin finansmanı bu yatırımla desteklenecek.

STRATEJİK SATIN ALMALARLA BÜYÜME

Chobani son dönemde büyüme stratejisini satın almalarla destekliyor. Şirket, 2023’te kahve markası La Colombe’yi 900 milyon dolara satın almış, 2025’in ilk yarısında da bitki bazlı dondurulmuş gıda üreticisi Daily Harvest’ı bünyesine katmıştı.

TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN 5 İSMİ NASIL DEĞİŞTİ?

Forbes’un mayıs ayında yayımladığı listede ilk beş Türk milyarder şöyleydi:

Murat Ülker – 5,4 milyar dolar

Uğur Şahin – 4,8 milyar dolar

Cemil Kazancı – 4,3 milyar dolar

Eren Özmen – 3,9 milyar dolar

Fatih Özmen – 3,8 milyar dolar

Ulukaya’nın servetindeki bu dev sıçrayışla liste sıralamasının kökten değişti.