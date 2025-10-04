Türkiye'nin en zenginleri listesi değişti!

Saygın ekonomi dergisi Forbes, düzenli olarak yayımladığı “Türkiye’nin En Zenginleri” listesini güncelledi. Listenin büyük bölümünde aynı isimler yer alsa da servetlerdeki artış ve azalışlar sıralamayı değiştirdi. Zirvede yaşanan değişim, iş dünyasındaki dengelerin yeniden şekillendiğini gösterdi.

İLK 10’DA YENİ İSİMLER YOK AMA SIRALAMA DEĞİŞTİ

Türkiye’nin en varlıklı iş insanlarının büyük kısmı listede kalmaya devam etti. Ancak servetlerindeki farklılaşma, sıralamada dikkat çekici değişiklikler yarattı. Özellikle ilk 3 sıra, Forbes’un açıkladığı rakamlara göre iş dünyasında güç dengelerinin nasıl değiştiğini ortaya koydu.

TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN İLK 10 İSMİ (2025)

10. HAMDİ ULUKAYA – 2,2 milyar dolar

ABD’de kurduğu Chobani markasıyla tanınan Hamdi Ulukaya, bu yıl da ilk 10 listesine girmeyi başardı.

9. MUSTAFA RAHMİ KOÇ – 2,4 milyar dolar

Koç Holding’in onursal başkanı Rahmi Koç, servetiyle 9. sırada yer aldı.

8. FİLİZ ŞAHENK – 2,4 milyar dolar

Doğuş Grubu’nun önemli hissedarlarından Filiz Şahenk, bu yıl da listede üst sıralarda kalmayı sürdürdü.

7. FERİT FAİK ŞAHENK – 2,6 milyar dolar

Turizm, medya ve finans alanındaki yatırımlarıyla öne çıkan Ferit Şahenk, 7. sırada.

6. SEMAHAT SEVİM ARSEL – 2,7 milyar dolar

Koç ailesinin önemli isimlerinden Arsel, listede 6. basamakta bulunuyor.

5. MEHMET SİNAN TARA – 2,8 milyar dolar

Enka İnşaat’ın yönetim kurulu başkanı Tara, servetiyle 5. sıraya yerleşti.

4. İPEK KIRAÇ – 2,8 milyar dolar

Koç Holding hissedarı olan Kıraç, özellikle sağlık ve eğitim yatırımlarıyla öne çıkıyor.

3. ERMAN ILICAK – 3,0 milyar dolar

Rönesans Holding’in sahibi Ilıcak, Türkiye’nin en zengin üçüncü iş insanı oldu.

2. ŞABAN CEMİL KAZANCI – 4,5 milyar dolar

Enerji ve inşaat sektöründe öne çıkan Kazancı, bu yıl listede ikinci sıraya yükseldi.

1. MURAT ÜLKER – 5,4 milyar dolar

Yıldız Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, 5,4 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin ismi unvanını korudu.