İnan Kıraç olayında flaş gelişme! Hakim görevden alındı!

İş insanı İnan Kıraç’a atanan vasilerin avukatlara yapılacak yüksek tutarlı ödemeler iddialarının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) harekete geçti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un onayıyla müfettiş görevlendirilerek inceleme süreci başlatıldı.

MÜFETTİŞ RAPORUNU TAMAMLADI

Vesayet kararları, vasi atamaları ve 128 milyon 338 bin TL’lik vekalet ücretleri iddialarını mercek altına alan müfettiş, hazırladığı raporu HSK’ya sundu.

HAKİM 3 AY GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Ekran Haber’in aktardığına göre raporun ardından HSK, vesayet kararını veren İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimi Ali Topaloğlu’nu görevden aldı. Hakim, 3 ay süreyle geçici olarak meslekten uzaklaştırıldı. Kurulun, nihai kararını vermek üzere incelemelerine devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Kıraç ailesinde yaşanan gerginlikler, miras konularıyla başladı ve mahkemeye taşındı. Koç Holding'in kurucusu Vehbi Koç’un kızı Suna Kıraç ile evli olan İnan Kıraç, eşi tarafından Koç Holding’i kontrol eden hisselerin tamamının tek varis olarak kızları İpek Kıraç’a bırakılması üzerine hukuk yoluna başvurdu.

İnan Kıraç bu gelişmelerin ardından kızıyla ilişkisini kesti, evlatlıktan reddetti ve tüm mal varlığını yeni kurduğu bir vakfa devretti.

TARTIŞMALI EVLİLİK VE HUKUKİ SÜREÇLER

Geçtiğimiz yılın sonunda Emine Alangoya ile dünya evine giren İnan Kıraç’ın bu evliliği de aile içi krizi derinleştirdi. Kızı İpek Kıraç, babasının evliliğine karşı iki ayrı dava açtı. Sonrasında mahkeme kararıyla İnan Kıraç’a vasi atandı ve evliliği iptal edildi.

Ayrıca, vasiler tarafından yetkilendirilen bir avukata 128 milyon TL ödeme yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı kamuoyuna yansıdı.