Koç Holding Avrupa devine sponsor oldu: Detaylar açıkladı

Koç Holding Avrupa devine sponsor oldu: Detaylar açıkladı
Yayınlanma:
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Yönetim Kurulu Başkanvekilliği'ni yürüttüğü Beko, Avrupa'nın köklü kulüplerinden Ajax ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

Koç Holding’in küresel markalarından biri olan Beko, Avrupa futbolunun köklü kulüplerinden Ajax ile gerçekleştirdiği sponsorluk anlaşmasıyla uluslararası arenada ses getirdi.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Johan Cruyff Arena’da düzenlenen törenle Beko, Ajax’ın “Resmi Güven Ortağı” unvanını kazandı.

ALİ KOÇ BAŞKANVEKİLLİĞİ KOLTUĞUNDA

Avrupa’nın en büyük beyaz eşya üreticilerinden biri olan Beko, bu iş birliğiyle adını daha fazla duyurma imkanı elde etti. Beko’nun Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevini yürüten Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’un da bu stratejik hamlede etkili bir rol oynadığı biliniyor.

HAKAN BULGURLU DUYURDU

Beko CEO’su Hakan Bulgurlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ajax ile yapılan iş birliğini şu sözlerle duyurdu:

Ajax bir futbol kulübünden daha fazlası.
Johan Cruyff’tan bugünkü gençlik akademisine uzanan bir miras — yetenek, karakter ve topluluk üzerine kurulu.
Ajax’ın ‘Resmi Güven Ortağı’ olarak, gelecek nesillere daha akıllı ve sürdürülebilir bir şekilde yaşamaları için ilham verecek ve hem sahada hem de evde yankı uyandıracak hikayeler yaratacağız.

beko1.jpeg
Hakan Bulgurlu anlaşmayı sosyal medya hesabından duyurdu

Bu ortaklığın, Beko’nun Avrupa’daki marka konumunu güçlendirirken, Ajax’ın toplumsal değerler ve gençlik gelişimi konusundaki vizyonuyla da örtüşmesi dikkat çekti.

beko-ajax.webp
İmza töreni Johan Cruyff Arena’da düzenlendi

“Güven ortağı” unvanı, sadece sponsorluk değil; aynı zamanda BEKO ile Ajax arasında ortak değerler etrafında şekillenen bir iş birliğini temsil edecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Spor
Galatasaray bildirdi: 54 milyon euro artış oldu
Galatasaray bildirdi: 54 milyon euro artış oldu
Sadettin Saran Fenerbahçe için dev şirketteki tüm hisselerinden vazgeçti
Sadettin Saran Fenerbahçe için dev şirketteki tüm hisselerinden vazgeçti