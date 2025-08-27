Koç Holding Avrupa devine sponsor oldu: Detaylar açıkladı

Koç Holding’in küresel markalarından biri olan Beko, Avrupa futbolunun köklü kulüplerinden Ajax ile gerçekleştirdiği sponsorluk anlaşmasıyla uluslararası arenada ses getirdi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, Johan Cruyff Arena’da düzenlenen törenle Beko, Ajax’ın “Resmi Güven Ortağı” unvanını kazandı.

ALİ KOÇ BAŞKANVEKİLLİĞİ KOLTUĞUNDA

Avrupa’nın en büyük beyaz eşya üreticilerinden biri olan Beko, bu iş birliğiyle adını daha fazla duyurma imkanı elde etti. Beko’nun Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevini yürüten Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’un da bu stratejik hamlede etkili bir rol oynadığı biliniyor.

HAKAN BULGURLU DUYURDU

Beko CEO’su Hakan Bulgurlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ajax ile yapılan iş birliğini şu sözlerle duyurdu:

Ajax bir futbol kulübünden daha fazlası.

Johan Cruyff’tan bugünkü gençlik akademisine uzanan bir miras — yetenek, karakter ve topluluk üzerine kurulu.

Ajax’ın ‘Resmi Güven Ortağı’ olarak, gelecek nesillere daha akıllı ve sürdürülebilir bir şekilde yaşamaları için ilham verecek ve hem sahada hem de evde yankı uyandıracak hikayeler yaratacağız.

Hakan Bulgurlu anlaşmayı sosyal medya hesabından duyurdu

Bu ortaklığın, Beko’nun Avrupa’daki marka konumunu güçlendirirken, Ajax’ın toplumsal değerler ve gençlik gelişimi konusundaki vizyonuyla da örtüşmesi dikkat çekti.

İmza töreni Johan Cruyff Arena’da düzenlendi

“Güven ortağı” unvanı, sadece sponsorluk değil; aynı zamanda BEKO ile Ajax arasında ortak değerler etrafında şekillenen bir iş birliğini temsil edecek.