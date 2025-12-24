Ahmet Davutoğlu’ndan Galatasaray’a ‘başarılar’ ziyareti... Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, beraberindeki heyetle birlikte Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’i ziyaret etti.

ZİYARETİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Dün yapılan görüşme sonrası Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Davutoğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Heyetimizle birlikte bugün Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek’i ziyaret ettik. Nazik ev sahiplikleri ve samimi sohbetleri için kendilerine teşekkür ediyor; Galatasaray camiasına, tüm takımlarına ve sporcularına başarılarla dolu bir sezon diliyorum” ifadelerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK 10 NUMARALI FORMA HEDİYE ETTİ

Dikkat çeken buluşmada Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ahmet Davutoğlu’na üzerinde Davutoğlu’nun ismi yazılı 10 numaralı Galatasaray formasını hediye etti. Görüşmenin ardından Davutoğlu ve beraberindeki heyet Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’le hatıra fotoğrafı çektirdi.