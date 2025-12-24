İşte bu hiç hesapta yoktu: Galatasaray'ı şaşırtan hamle

İşte bu hiç hesapta yoktu: Galatasaray'ı şaşırtan hamle
Yayınlanma:
Galatasaray, ara transfer için kadrosunu güçlendirmeye çalışırken hesapta olmayan bir hamle şaşırttı.

Galatasaray, Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitirdi. Sarı kırmızılı takım, verilen aranın ardından hem ligde hem de Avrupa'da birbirinden zorlu mücadeleler için kadrosunu güçlendirmeye çalışırken, teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

2024/11/07/hbgs.jpgGalatasaray'ın yurt içinden ve dışından belirlenen futbolcular için görüşmelere devam ettiği belirtiliyor.

BU DA NEREDEN ÇIKTI?

Galatasaray, takviye için uğraşırken, "Bu da nereden çıktı?" dedirten ve şaşkınlık yaratan bir hamle geldi.
Arjantin basınına göre ülkenin en önemli kulüplerinden Boca Juniors, Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreire için harekete geçti.

Fatih Tekke Galatasaraylı oyuncuyu istedi: Okan Buruk'a "Beni bırakma" dediFatih Tekke Galatasaraylı oyuncuyu istedi: Okan Buruk'a "Beni bırakma" dedi

El Crack Deportivo'nun haberinde Boca Juniors, orta sahasındaki Milton Delgado’nun satılma olasılığı nedeniyle Torreira'ya talip olduğu belirtildi.

Galatasaraylı Lucas Torreira'ya dünya devinden teklif: Güney Amerika'dan sürpriz hamle - Cumhur Haber Ajansı
Boca Juniors Kulübü Başkanı, eski ünlü futbol yıldızı Juan Roman Riquelme’nin Lucas Torreira için 12 milyon dolarlık bir teklif hazırladığı iddia edildi.
29 yaşındaki Torreira, Galatasaray'a 2022'de İngiltere'nin Arsenal takımından transfer edilmişti.
Sarı kırmızılı takımın orta sahasındaki kilit oyunculardan olan Torreira'nın 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kar İstanbul'un kapısında göründü: Meteoroloji 'kuvvetli' notuyla il il uyardı
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
2026 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte yeni asgari ücret sonrası değişen ödeme ve ücretler...
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Son Dakika | 2026 yılı asgari ücreti belli oldu! Açlık sınırının altında kaldı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Spor
Beşiktaş derbisi sonu oldu: Fenerbahçe'den ayrılıyor
Beşiktaş derbisi sonu oldu: Fenerbahçe'den ayrılıyor
Myriam Sylla'dan sonra Anna Danesi ve Paola Egonu da açıklandı
Myriam Sylla'dan sonra Anna Danesi ve Paola Egonu da açıklandı