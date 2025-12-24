İşte bu hiç hesapta yoktu: Galatasaray'ı şaşırtan hamle

Galatasaray, Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitirdi. Sarı kırmızılı takım, verilen aranın ardından hem ligde hem de Avrupa'da birbirinden zorlu mücadeleler için kadrosunu güçlendirmeye çalışırken, teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'ın yurt içinden ve dışından belirlenen futbolcular için görüşmelere devam ettiği belirtiliyor.

BU DA NEREDEN ÇIKTI?

Galatasaray, takviye için uğraşırken, "Bu da nereden çıktı?" dedirten ve şaşkınlık yaratan bir hamle geldi.

Arjantin basınına göre ülkenin en önemli kulüplerinden Boca Juniors, Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreire için harekete geçti.

Fatih Tekke Galatasaraylı oyuncuyu istedi: Okan Buruk'a "Beni bırakma" dedi

El Crack Deportivo'nun haberinde Boca Juniors, orta sahasındaki Milton Delgado’nun satılma olasılığı nedeniyle Torreira'ya talip olduğu belirtildi.



Boca Juniors Kulübü Başkanı, eski ünlü futbol yıldızı Juan Roman Riquelme’nin Lucas Torreira için 12 milyon dolarlık bir teklif hazırladığı iddia edildi.

29 yaşındaki Torreira, Galatasaray'a 2022'de İngiltere'nin Arsenal takımından transfer edilmişti.

Sarı kırmızılı takımın orta sahasındaki kilit oyunculardan olan Torreira'nın 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.