Fatih Tekke Galatasaraylı oyuncuyu istedi: Okan Buruk'a "Beni bırakma" dedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin ara transferde istediği Galatasaraylı futbolcu belli oldu.

Bordo mavili kulübün de bunun üzerine sarı kırmızılı kulübe kiralama teklifi yaptığı ileri sürüldü.

Trabzonspor'dan daha önce Galatasaray'a giden futbolculara kolaylık sağlanması nedeniyle transfere kesin gözüyle bakılırken, ortaya engel çıktı.

"ÇOK FAZLA TEKLİFLER VAR"

Trabzonspor'un Galatasaray'dan istediği futbolcuyu gazeteci Levent Tüzemen açıkladı.

Tüzemen, Libero Youtube kanalında şunları söyledi:

"Ahmed Kutucu'ya çok fazla teklifler var. Trabzonspor'un bile teklifi olduğunu duydum. Özellikle kiralama açısından.

Ahmed kupa maçında Başakşehir'e karşı müthiş performans ortaya koydu. Geldiği günden beri belki Eyüpspor'daki standardına ulaşamadı. Çok fazla forma şansı bulamadı ama her şeyin bir çıkışı vardır.

Ahmed Kutucu'nun da Okan Buruk'a 'Beni bırakma' dediğini duydum. Oynamak istediğini duydum. Yani Okan hocanın takımda tutacağını, zaman zaman da oyuna alacağına inanıyorum."