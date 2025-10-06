Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan son veriler, Türkiye genelinde finansal varlıkların son 10 yılda olağanüstü bir büyüme kaydettiğini ortaya koydu.

2015-2025 döneminde toplam mevduatlar (TL ve döviz dahil) yüzde 1862 oranında artarak 22 trilyon 912 milyar liraya ulaştı. Bu tablo, ülkede finansal servetin geniş bir kesimde ciddi biçimde büyüdüğünü gösteriyor.

İŞTE REKOR KIRAN İL!

İller bazında yapılan değerlendirmede Kastamonu, dikkat çekici bir performansla zirveye oturdu. Kentte 2015 yılında 2,2 milyar lira olan toplam mevduat, 2025 itibarıyla 75,8 milyar liraya çıkarak yüzde 3338’lik artışla rekor kırdı.

Benzer şekilde Adıyaman ve Diyarbakır da son yıllarda yüksek oranlı mevduat artışı gösteren şehirler arasında öne çıktı.

ANKARA GERİDE KALDI: “GÖRECE FAKİRLEŞME” SİNYALİ

Habertürk’ün aktardığına göre, büyükşehirler arasında dikkat çekici bir ayrışma yaşandı. Ankara, son 10 yılda yüzde 1552’lik artışla ülke ortalamasının gerisinde kaldı ve mevduat artışı en düşük beş il arasında yer aldı.

Başkentin toplam mevduatlardaki payı da bu süreçte yüzde 15’ten yüzde 12,3’e gerileyerek, ekonomik açıdan “görece fakirleşme” eğilimi gösterdi.

İSTANBUL GÜCÜNÜ KORUDU

Türkiye’nin finans merkezi olan İstanbul, yüzde 1833’lük artışla ülke ortalamasına yakın bir performans sergiledi. Şehir, toplam mevduatın yüzde 43’ünü elinde tutarak finansal ağırlığını sürdürdü.

EN AZ ARTIŞ KAYDEDEN İLLER

BDDK verilerine göre, son 10 yılda mevduat artışı en düşük kalan iller Hakkari, Zonguldak ve Siirt oldu. Bu şehirlerde mevduatlar, yüzde 1025 oranında artış gösterdi ve Türkiye ortalamasının oldukça altında kaldı.