Et ithalatının kimleri zengin ettiğini ifşa ediyoruz!

Türkiye’de milyonlarca insan için et ulaşılmaz bir gıda oldu. Fiyatlar hızla artıyor.

Peki neden?

Yerli et üretimi niye düşüyor? Fiyatları dengelemek amacıyla Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından yapılan binlerce ton et ithalatı niçin işe yaramıyor?

İşte halktv.com.tr belgeleri ile ithal ette vatandaşın nasıl kazıklandığını, kimlerin bu ticaretten zenginleştiğini, ithalat adı altında aslında milyonlarca Euro’luk kamu kaynağını birilerine nasıl aktarıldığını belgeleri ile açıklıyor.

Et ithalatındaki skandalları ifşa eden dosyayı açtık. İçinden neler çıktı neler…

2023-2025 yılları arasında ithal edilen etin yarısı tek şirketten alındı. O şirketin hissedarı ise AKP Gençlik Kolları yöneticisi çıktı.

ESK Genel Müdürü’nün, Macaristan’da et şirketi sahibi olduğu ifşa oldu.

Karkas ette kurulan tezgahın aynısının kesimlik sığır ithalatında da kurulduğunu öğrendik. Milyonlarca Euro ithalat tek bir şirketten yapıldı. Üstelik o şirketin de aslında burada kurulduğu ortaya çıktı.

Belgelerle açıklamaya devam edeceğiz. İşte bugüne kadar ortaya çıkan gerçekler:

İthal ette skandal bitmiyor: Sığırlar da hep aynı şirketten alınmış!

Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı

İthal eti kimler paylaşıyor? halktv.com.tr şirket şirket ortaya çıkardı

Halktv.com.tr'nin İthal Et Dosyası, yeni belgeler ile devam edecek...