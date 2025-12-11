ABD'de açık 5 yıllık en düşük düzeye ulaştı

ABD'de açık 5 yıllık en düşük düzeye ulaştı
Yayınlanma:
ABD’de dış ticaret açığı, eylülde yüzde 10,9 gerileyerek 52,8 milyar dolara indi ve böylece Haziran 2020’den bu yana görülen en düşük seviyeye ulaştı.

ABD'nin dış ticaret açığı, eylülde yüzde 10,9 azalışla 52,8 milyar dolara düşerek Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, dış ticaret açığı eylülde bir önceki aya kıyasla önemli ölçüde daraldı. Piyasa beklentisi açığın 62,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Ağustosta 59,3 milyar dolar olan dış ticaret açığı, eylülde ihracatın güçlü artışıyla geriledi. Ülkenin ihracatı, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3 artarak 289,3 milyar dolara çıktı. İthalat ise aynı dönemde yüzde 0,6 artışla 342,1 milyar dolara yükseldi.

ÇİN'E KARŞI MAL TİCARETİ AÇIĞI AZALDI

ABD'nin büyük ticaret ortakları arasında yer alan Çin'e verdiği mal ticareti açığı, eylülde bir önceki aya kıyasla 4 milyar dolar azalarak 11,4 milyar dolara indi.

Ülkenin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında İrlanda (18,2 milyar dolar), Meksika (17,8 milyar dolar), Avrupa Birliği (17,8 milyar dolar), Vietnam (14,4 milyar dolar), Tayvan (9,4 milyar dolar), Kanada (4,9 milyar dolar), Almanya (4,6 milyar dolar), Japonya (3,6 milyar dolar), Güney Kore (3,4 milyar dolar), Hindistan (3,1 milyar dolar), Malezya (1,8 milyar dolar), İtalya (400 milyon dolar), Fransa (300 milyon dolar) ve İsrail (100 milyon dolar) yer aldı.

ABD'nin fazla verdiği ticaret partnerleri ise İsviçre (6,6 milyar dolar), Hollanda (5,9 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (5 milyar dolar), Hong Kong (2,1 milyar dolar), Belçika (1,4 milyar dolar), Brezilya (1,3 milyar dolar), Birleşik Krallık (1,1 milyar dolar), Avustralya (500 milyon dolar), Suudi Arabistan (400 milyon dolar) ve Singapur (100 milyon dolar) oldu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş kararını verdi: Sürpriz gelişme
Vücudu saniyeler içinde işgal ediyor: Evde otururken zehirlendiğinizi fark etmiyor olabilirsiniz
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Cumhuriyet mirası şeker fabrikaları özelleştirince çukura saplandı
Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Galatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı yenilginin sorumlusunu açıkladı
Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Ekonomi
Trump’ın Japonya gezisinden sonra otomotivde yeni aşkı: Çok küçük, çok sevimli!!
Trump’ın Japonya gezisinden sonra otomotivde yeni aşkı: Çok küçük, çok sevimli!!
Türkiye'nin en yoksul ili oldu
Türkiye'nin en yoksul ili oldu