ABD'de açık 5 yıllık en düşük düzeye ulaştı

ABD'nin dış ticaret açığı, eylülde yüzde 10,9 azalışla 52,8 milyar dolara düşerek Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, dış ticaret açığı eylülde bir önceki aya kıyasla önemli ölçüde daraldı. Piyasa beklentisi açığın 62,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Ağustosta 59,3 milyar dolar olan dış ticaret açığı, eylülde ihracatın güçlü artışıyla geriledi. Ülkenin ihracatı, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3 artarak 289,3 milyar dolara çıktı. İthalat ise aynı dönemde yüzde 0,6 artışla 342,1 milyar dolara yükseldi.

ÇİN'E KARŞI MAL TİCARETİ AÇIĞI AZALDI

ABD'nin büyük ticaret ortakları arasında yer alan Çin'e verdiği mal ticareti açığı, eylülde bir önceki aya kıyasla 4 milyar dolar azalarak 11,4 milyar dolara indi.

Ülkenin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında İrlanda (18,2 milyar dolar), Meksika (17,8 milyar dolar), Avrupa Birliği (17,8 milyar dolar), Vietnam (14,4 milyar dolar), Tayvan (9,4 milyar dolar), Kanada (4,9 milyar dolar), Almanya (4,6 milyar dolar), Japonya (3,6 milyar dolar), Güney Kore (3,4 milyar dolar), Hindistan (3,1 milyar dolar), Malezya (1,8 milyar dolar), İtalya (400 milyon dolar), Fransa (300 milyon dolar) ve İsrail (100 milyon dolar) yer aldı.

ABD'nin fazla verdiği ticaret partnerleri ise İsviçre (6,6 milyar dolar), Hollanda (5,9 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (5 milyar dolar), Hong Kong (2,1 milyar dolar), Belçika (1,4 milyar dolar), Brezilya (1,3 milyar dolar), Birleşik Krallık (1,1 milyar dolar), Avustralya (500 milyon dolar), Suudi Arabistan (400 milyon dolar) ve Singapur (100 milyon dolar) oldu.