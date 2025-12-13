Serdal Adalı'nın Rafa Silva'ya verdiği söz ortaya çıktı

Serdal Adalı'nın Rafa Silva'ya verdiği söz ortaya çıktı
Yayınlanma:
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Rafa Silva'ya verdiği söz ortaya çıktı. Portekizli futbolcunun bu söz üzerine antrenmanlara döndüğü ileri sürüldü.

Beşiktaş'ta ayrılmak istediğini belirterek antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva, bir süre sonra takımla birlikte çalışmalara başlamıştı.

Rafa Silva'nın antrenmanlara dönmesinin başkan Serdal Adalı'nın verdiği sözün sağladığı ileri sürüldü.

Beşiktaş'a haftalar sonra Rafa Silva müjdesiBeşiktaş'a haftalar sonra Rafa Silva müjdesi

Portekiz basınından Record'un haberinde yer alan iddiaya göre; başkan Serdal Adalı, Rafa Silva'ya antrenmanlara dönmesi ve aralık ayındaki maçlarda oynaması halinde ocak ayındaki ara transferde ayrılmasına onay vereceğine dair söz verdi.

BENFICA BEKLEMEDE

Beşiktaş'ın ligin ilk yarısında oynayacağı son 3 maçta rakipleri Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe.

2024/11/08/hbbjk.jpgAdalı'nın verdiği iddia edilen söz; Rafa Silva'nın bu maçlarda oynaması halinde geçerli olacak.

Beşiktaş'a geçen sezon başında gelen Rafa Silva, 65 maçta 23 gol atarken, 16 asist yaptı.

Rafa Silva için eski kulübü Benfica'nın beklemede olduğu ve ayrılığın gerçekleşmesi halinde transferi gerçekleştireceği de ileri sürüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
İstanbul'a kadar uzandı! Kar yağmur ve fırtına uyarısı geldi: 5 ilde sarı kodlu alarm verildi
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı
İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
Şimşek'in enflasyon hedefinin nasıl tutacağı ortaya çıktı: Vay memurun emeklinin haline!
Google halktv.com.tr'nin emeğine nasıl çöküyor? İşte yeni delil ve yeni ifşa! Varan 2
Ela Rumeysa Cebeci Mehmet Akif Ersoy sessizliğini bozdu! "Fotoğraf" iddiasına yanıt verdi
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Spor
41 yaşında tarihe geçti
41 yaşında tarihe geçti
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı