Serdal Adalı'nın Rafa Silva'ya verdiği söz ortaya çıktı

Beşiktaş'ta ayrılmak istediğini belirterek antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva, bir süre sonra takımla birlikte çalışmalara başlamıştı.

Rafa Silva'nın antrenmanlara dönmesinin başkan Serdal Adalı'nın verdiği sözün sağladığı ileri sürüldü.

Beşiktaş'a haftalar sonra Rafa Silva müjdesi

Portekiz basınından Record'un haberinde yer alan iddiaya göre; başkan Serdal Adalı, Rafa Silva'ya antrenmanlara dönmesi ve aralık ayındaki maçlarda oynaması halinde ocak ayındaki ara transferde ayrılmasına onay vereceğine dair söz verdi.

BENFICA BEKLEMEDE

Beşiktaş'ın ligin ilk yarısında oynayacağı son 3 maçta rakipleri Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe.

Adalı'nın verdiği iddia edilen söz; Rafa Silva'nın bu maçlarda oynaması halinde geçerli olacak.

Beşiktaş'a geçen sezon başında gelen Rafa Silva, 65 maçta 23 gol atarken, 16 asist yaptı.

Rafa Silva için eski kulübü Benfica'nın beklemede olduğu ve ayrılığın gerçekleşmesi halinde transferi gerçekleştireceği de ileri sürüldü.