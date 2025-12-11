Beşiktaş'a haftalar sonra Rafa Silva müjdesi

Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor’a konuk olacak Beşiktaş’ta hazırlıklar devam ediyor. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen antrenmana Rafa Silva da katıldı.

RAFA SILVA’NIN YÜZÜ GÜLÜYOR

Portekizli futbolcunun antrenmandaki neşeli halleri dikkat çekerken Beşiktaş’tan da sürpriz bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar, sosyal medyadan paylaştığı antrenman fotoğraflarında Rafa Silva’nın mutlu hallerine yer verdi.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Beşiktaş’tan yapılan paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken taraftarlar yorum ve beğeni yağdırdı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yapan Sergen Yalçın ve Serdal Adalı, oyuncunun kulüpten ayrılmak istediğini, antrenmanlara çıkmadığını ve konuşmaya kapalı olduğunu açıklamıştı.

Uzun süre antrenmanlara çıkmayan futbolcu, daha sonrasında Beşiktaş’ın olayı FIFA’ya taşıyacağını söylemesi üzerine çalışmalara gelmeye başlamıştı