41 yaşında tarihe geçti

Yayınlanma:
ABD'li kayakçı Lindsey Vonn, Dünya Kupası'nda tarihe geçti.

ABD'li kayakçı Lindsey Vonn, Dünya Kupası'nda yarış kazanan en yaşlı sporcu olarak tarihe geçti.

Vonn, 2019 yılında dizinden sakatlanınca emekli olduğunu duyurmuştu.

ABD'li sporcu, 2024 Aralık ayında ise aldığı beklenmedik kararla pistleri geri dönmüştü.

41 yaşındaki Lindsey Vonn, İsviçre'nin St Moritz kentinde düzenlenen Dünya Kupası'ndaki iniş yarışını kazandı.

2018'DEN BERİ İLK KAZ KAZANDI

Finiş çizgisini 1 dakika 29,63 saniyede geçen Vonn, 2018'den bu yana ilk, kariyerinin ise 83. Dünya Kupası yarış galibiyetini elde etti.

Şubat 2026'da düzenlenecek Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda ABD'yi temsil etmeye hazırlanan Vonn, olimpatlarda bir altın, iki bronz madalya kazandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

