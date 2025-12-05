İlkin Aydın unutmadı unutturmadı: Atatürk'le andı

Galatasaray Daikin'in kaptanı, Kadın Milli Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncusu İlkin Aydın, 5 Aralık 1934'ü unutmadı unutturmadı. İlkin Aydın, Atatürk'le andı.

Ünlü oyuncu, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını verilmesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

İlkin Aydın'dan tüyleri diken diken eden Atatürk paylaşımı

"TÜRK KADINI BUGÜN ÖZGÜRLEŞTİRİLDİ"

İlkin Aydın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"5 aralık 1934’te, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verildi.

unutma, unutturma!! Türk kadını tarihte bugün özgürleştirildi. korkma kendi sesinin duyulmasından, korkma başkalarının sesi olmaktan.

tüm kadınlarımıza çok ????"

17 KADIN MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı 5 Aralık 1934'te TBMM'de görüşüldü ve kabul edildi.

Yasanın çıkmasının ardından 7 Aralık 1934'te, Türk Kadınlar Birliği İstanbul'da Beyazıt Meydanı'nda büyük bir kutlama mitingi ve Beyazıt'tan Taksim'e bir yürüyüş düzenledi.

Türkiye'de kadınların katıldığı ilk genel seçimleri, 8 Şubat 1935 yılında yapılan TBMM 5. dönem seçimleri oldu. Bu seçimlerde 17 kadın milletvekili TBMM'ye girdi.

1936 yılı başında boşalan milletvekillikleri için yapılan ara seçiminde emekli öğretmen Hatice Özgenel'in Çankırı milletvekili olarak seçilmesiyle meclisteki kadın milletvekili sayısı 18'e çıktı.