İlkin Aydın'dan tüyleri diken diken eden Atatürk paylaşımı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, sonsuzluğa göç edişinin 87. yılında anılıyor. Galatasaray'ın kaptanı, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı İlkin Aydın da dikkat çeken bir paylaşımla Atatürk'ü andı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, sonsuzluğa göç edişinin 87. yılında anılıyor. Milyonlar hem Anıtkabir'de hem de tüm yurtta Atatürk'ü sevgi ve saygıyla anıyor.

Atatürk'ün sonsuzluğa göç ettiği saat 09.05'te adeta hayat durdu. Siren seslerinin duyulmasıyla milyonlar saygı duruşunda bulundu.

whatsapp-image-2025-11-10-at-12-51-28.jpeg

Ziyarete açılan Anıtkabir'e insan seli akarken, saat 07.30'da açılan Dolmabahçe Sarayı'na gelerek Atatürk'ün odasını ziyaret etmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

İlelebet Mustafa Kemal Atatürkİlelebet Mustafa Kemal Atatürk

İLKİN AYDIN'IN PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

Atatürk'le ilgili sosyal medya hesaplarından da rekor sayıda paylaşım yapıldı.

A Milli Takım'ın yıldızı ve Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı İlkin Aydın da tüyleri diken diken yapan bir paylaşımda bulundu.

whatsapp-image-2025-11-10-at-12-47-14.jpeg

Atatürk'ün üzerinde "Sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz" yazılı fotoğrafını paylaşan İlkin Aydın üstüne de kalp emojisiyle şu notu düştü:

"Ölmedi ki yasını tutalım bizimki yokluğuna hasret …"

