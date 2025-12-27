Amedspor lapa lapa kar altında çalıştı

Süper Lig yolunda pazar günü sahasında zorlu Iğdır FK maçına çıkacak Amedspor antrenmanında yılın ilk karı yağarken ortaya ilginç görüntüler çıktı. Lapa lapa yağan kar altındaki idmanda teknik direktör Sinan Kaloğlu futbolculara göz açtırmadı.

Diyarbakır temsilcisi Amedspor, yoğun kar yağışı altında gerçekleştirdiği idmanla yarınki maçın hazırlıklarını tamamladı. 28 Aralık Pazar Amedspor sahasında Iğdır FK’yı konuk edecek.
Amedspor, Iğdır FK antrenmanını lapa lapa yağan kar altında gerçekleştirdi.

whatsapp-image-2025-12-27-at-19-24-21.jpeg
Diyarbakır’da etkili olan kar yağışı, sahayı beyaza bürürken futbolcuların hırsı ve enerjisi dikkat çekti. TFF 1. Lig ekibi Amedspor’da teknik direktör Sinan Kaloğlu ve teknik heyet gözetiminde yapılan çalışmada oyuncular, kondisyon ve taktik ağırlıklı idman yaptı.

Kar yağışına rağmen yüksek tempoda geçen antrenman, futbolcuların mücadele azmini ortaya koydu.

whatsapp-image-2025-12-27-at-19-24-20.jpeg
Antrenmanda keyifli anlar yaşandı

DIAGNE’NİN OĞLU SAHADA

Amedspor’un yıldızları Daniel Moreno ve Mbaye Diagne, antrenmanlara çocuklarını getirerek takıma renk kattı.
Amedspor’un yabancı futbolcuları, çocuklarıyla birlikte sahaya çıkarak antrenmanlara farklı bir atmosfer kazandırdı.
Geçen sezondan bu yana Amedspor forması giyen Daniel Moreno, ailesiyle Diyarbakır’a yerleşmesinin ardından zaman zaman oğlu Milan’ı idmanlara getiriyor. Milan’ın sempatik tavırları ve futbola olan ilgisi takımın neşe kaynağı oldu.

whatsapp-image-2025-12-27-at-19-24-20-1.jpeg
Diagne'nin oğlu Junior Diagne

JUNIOR DIAGNE SAHAYA ÇIKTI

Moreno’nun ardından, ailesi Dubai’de yaşayan Amedspor’un golcüsü Mbaye Diagne de oğlu Junior Diagne’yi antrenmana getirdi. Junior, babasıyla sahada top oynayıp penaltı atışları yaptı.
Yabancı futbolcuların ailelerini Diyarbakır’a getirmesi hem oyuncuların motivasyonunu artırırken hem de kulüp yönetiminin memnuniyetini kazandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

