Semih Kılıçsoy İtalya'yı salladı! ''İmparator Semih''
İtalya Serie A'da Cagliari, Torino'yu 2-1 mağlup ederken, galibiyet golü Semih Kılıçsoy'dan geldi. Cagliari'nin yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Cagliari, İtalya Serie A'nın 17. haftasında Torino deplasmanına çıktı.

CAGLIARI 2-1 GALİP GELDİ

Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele, Cagliari'nin 2-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.
Ev sahibi takım, 28. dakikada Vlasic'in attığı golle maçta 1-0 öne geçti.
Dakikalar 45'i gösterdiğinde sahneye çıkan Prati, takımına dengeyi getiren golü kaydetti ve mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle bitti.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Semih Kılıçsoy, 66. dakikada orta sahada aldığı topu rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına kadar gitti.
20 yaşındaki futbolcu, çizgiden attığı golle takımına galibiyeti getirmeyi başardı ve mücadele 2-1 bitti.
Cagliari puanını 18 yaparken, Torino 20 puanda kaldı.

72 DAKİKA SAHADA KALDI

Semih Kılıçsoy, 72. dakikada oyundan alındı ve yerini Borrelli'ye bıraktı.
Torino forması giyen Emirhan İlkhan ise 80. dakikada oyuna dahil oldu.

CAGLIARI'DE SEMİH ÇILGINLIĞI

Cagliari, Semih Kılıçsoy'un attığı golü büyük bir coşkuyla kutlarken, yaptığı paylaşım gündem oldu.
Kırmızı mavililer paylaşımında, ''İmparator Semih muhteşem gol attı.'' notunu düştü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

