Beşiktaş'a 1.92'lik kaleci: İngilizler tarih verdi

Süper Lig’de ilk yarıyı hayal kırıklığıyla kapatan Beşiktaş kaleye 1.92’lik yıldız transferi yapacak. İngiliz basını detayları duyururken tarih verdi.

Beşiktaş’ın, Filip Jörgensen transferinde prensip anlaşmasına vardığı ortaya çıktı. Siyah - Beyazlılar, Chelsea’nin 23 yaşındaki Danimarkalı kalecisi Filip Jörgensen’i renklerine bağlıyor.
Beşiktaş, ara transfer döneminde kaleci takviyesi için çalışmalarını hızlandırdı. Mert Günok’un kadro dışı kalmasının ardından yeni bir isim arayan siyah-beyazlılar, rotasını İngiltere’ye çevirdi.

İNGİLİZLER AÇIKLADI

İngiliz basınında yer alan habere göre Beşiktaş; Chelsea forması giyen Filip Jörgensen ile prensip anlaşmasına vardı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda yürütülen transfer görüşmelerinde, İngiliz ekibinin 23 yaşındaki Danimarkalı file bekçisinin kiralık olarak siyah-beyazlılara gelmeye ikna edildiği belirtildi.

2024/11/08/hbbjk.jpg

TARİH DE AÇIKLANDI

Jörgensen’in 1.5 yıl kiralanması planlanıyor. 1.92 boyundaki kaleci, 2024 yılında Villarreal’den Chelsea’ye 24.5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. İngiliz kulübüyle sözleşmesi 2031 yılında sona erecek olan genç kalecinin güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.
İngiliz basını Beşiktaş’ın ocak ayında resmi açıklamayı yapacağını yazdı.

whatsapp-image-2025-12-27-at-18-23-41.jpeg
Beşiktaş'ta gündem Filip Jörgensen

FILIP JORGENSEN KİMDİR?

Filip Jörgensen, 16 Nisan 2002 doğumlu, 23 yaşında Danimarkalı kalecidir. 1.92 m boyundaki Jörgensen, altyapı kariyerine İsveç’te başladı, Villarreal’de profesyonel oldu ve 2024 yazında Chelsea’ye transfer oldu. Şu anda Premier League ekibinde forma giymektedir.

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum tarihi: 16 Nisan 2002
Doğum yeri: Lomma, İsveç
Yaş: 23
Boy: 1.92 m
Mevki: Kaleci
Uyruk: Danimarka (İsveç kökenli)
Ayak: Sağ

KARİYERİ:

Altyapı: GIF Nike, Malmö FF, Santa Catalina, Penya Arrabal
Villarreal B (2020-2023) – 41 maç
Villarreal (2020-2024) – 38 maç
Chelsea (2024– ) – 6 maç (Premier League)

MİLLİ FORMA:

İsveç U16 ve U17’de oynadı
2021’den itibaren Danimarka U21 formasıyla 14 maçta görev aldı

SÖZLEŞME DETAYLARI:

2024 yazında Villarreal’den Chelsea’ye 24.5 milyon Euro karşılığında transfer oldu.
Chelsea ile sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor.
Güncel piyasa değeri yaklaşık 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

OYUN TARZI:

Refleksleri güçlü, çizgi kaleciliğinde etkili.
Uzun boyu (1.92 m) sayesinde hava toplarında avantajlı.
Genç yaşına rağmen Villarreal’de La Liga tecrübesi kazandı.
Chelsea’de rotasyon oyuncusu olarak görev alıyor, gelecekte daha fazla süre alması bekleniyor.

