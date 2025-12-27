Jasikevicius'tan dikkat çeken 2025 sözleri
Fenerbahçe Beko, Manisa Basket’i 93-79 mağlup ederken koç Saras Jasikevicius maç sonrası değerlendirmelerde bulundu ve yeni yıl mesajı verdi.
Ünlü koç 2025 yılı için de ilginç bir değerlendirmede bulundu.
YILIN SON MAÇINI KAZANDI
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe Beko, sahasında Manisa Basket’i 93-79 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius, takımın performansını değerlendirdi.
Mert Hakan Yandaş mektup yazdı
EN ÖNEMLİ NOKTAYI AÇIKLADI
Jasikevicius, “Maça iyi başladığımızı düşünüyorum mental olarak. İkinci çeyrekte biraz düştük ama oyunu özellikle üçüncü çeyrekte kontrol ettik. Bizim için en önemli noktalardan biri de herkesin oynamış ve katkı vermiş olması” ifadelerini kullandı.
DİKKAT ÇEKEN 2025 DEĞERLENDİRMESİ
Yeni yıl mesajı da veren Litvanyalı koç, 2025 değerlendirmesinde dikkat çeken bir tespit yaptı. Fenerbahçe’nin koçu, “Yeni yılda herkese sağlık, mutluluk diliyorum, bilhassa Fenerbahçe ailesine. Geriye dönüp baktığımızda 2025’i hiçbirimiz unutmayacağız.
''İLERİDE BU YILI HATIRLAYACAĞIZ''
Basketbol anlamında harika bir yıl geçirdik. İleride bu yılı her zaman çok olumlu hislerle hatırlayacağız” dedi.
Fenerbahçe Beko, aldığı bu galibiyetle ligde Beşiktaş’ın ardından ikinci sırada 2025’i tamamladı.