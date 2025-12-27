Ankaragücü'nde toplu isyan: Art arda mesajlar yayınlandı

TFF 2. Lig ekibi Ankaragücü’nde toplu isyan...

İskenderunspor deplasmanı öncesi eş zamanlı açıklama yapan Ankaragücü tribün grupları, yönetime çağrıda bulundu.

Ankaragücü’nde tribün grupları, İskenderunspor deplasmanı öncesinde eş zamanlı açıklama yaparak kulüp yönetimine seslendi. Taraftarların zor şartlar altında takımlarına destek verdiğini vurgulayan gruplar, yönetimin bu süreçte taraftara sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

''Ankaragücü yalnız değildir'' mesajı

''HER ŞEYİN BEDELİ...''

Yapılan açıklamalarda, “Yokluğun içinde cebindeki son parayla sarı-lacivert renklere sarılan insanlar var. Yönetim ise olan biteni izliyor ve her şeyin bedelini taraftara ödetmeye çalışıyor” denildi.

''Tribün susmuyor, sıra kulüpte!''

Tribün grupları, Ankaragücü taraftarının her koşulda takıma destek verdiğini hatırlatarak, yönetimin bu bağlılığa karşılık vermesi gerektiğini belirtti.

''Ankaragücü sahipsiz değildir!''

Ankaragücü, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 9. sırada yer alıyor ve son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Ankaragücü'nün 2. Lig'deki durumu

TFF 2. LİG’DE ANKARAGÜCÜ: