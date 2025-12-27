Galatasaray deplasmanda 3-0 kazandı

Galatasaray deplasmanda 3-0 kazandı
Galatasaray HDI Sigorta, Efeler Ligi'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor deplasmanından galibiyetle ayrıldı.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Bu sonuçla Galatasaray, Efeler Ligi'ndeki 10. galibiyetini aldı.
Bursa Büyükşehir Belediyespor ise 6. yenilgisini yaşadı.

MAÇTAN NOTLAR

Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Erkan Cihan Türker
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Corre, Mestre, Emir Kaan Öztürk, Dirlic, Gökhan Gökgöz, Hasan Sıkar (Ümit Demir, Alperay Demirciler, Mert Cuci, Lawrence, Burhan Zorluer, Oğuzhan Doğruluk, Enis Ali Ay, Emir Kutay Erden)

Galatasaray HDI Sigorta: Jaeschke, Doğukan Ulu, Patry, Maar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Gökçen Yüksel)
Setler: 20-25, 23-25, 18-25
Süre: 83 dakika

Kaynak:Haber Merkezi / AA

