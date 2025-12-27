Galatasaray derbide Beşiktaş'a 11 sayı fark attı

Galatasaray Çağdaş Faktoring, derbide Beşiktaş BOA'yı 11 sayılık farkla devirmeyi başardı.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasındaki derbide Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği Beşiktaş BOA'yı 84-73 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada ilk çeyreğin ortalarında oyunun kontrolünü ele alan sarı-kırmızılı ekip, 8. dakikada 8 sayılık (18-10) fark yakaladı. Kalan bölümde iki takım da hücumda etkili olamazken ilk periyot Galatasaray'ın 20-13 üstünlüğüyle sona erdi.

GALATASARAY İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

Galatasaray, ikinci çeyreğin başında Derin Erdoğan'ın sayılarıyla farkı çift haneye taşıdı: 23-13. Ev sahibi ekip, müsabakanın 16. dakikasını 35-28 önde geçti. Bu dakikadan sonra 8-0'lık seri bulan Beşiktaş, 18. dakikada 36-35 öne geçti. Kalan sürede üstünlük birkaç kez el değiştirirken Galatasaray, devre arasına 42-39 önde gitti.

Derbide gülen taraf Galatasaray oldu

İkinci yarıya iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 24. dakikada 51-42 üstünlük kurdu. Beşiktaş geri dönmeye çalışsa da farkı açan Galatasaray, 29. dakikada 15 sayılık (62-47) fark yakaladı. Ev sahibi ekip, son periyoda 64-51 önde girdi.
Sarı-kırmızılılar, son çeyreğin ilk dakikalarında farkı 18 sayıya (69-51) çıkardı. Mücadelenin 32 ile 36. dakikaları arasında 9-0'lık seri yakalayan siyah-beyazlılar, farkı tek haneye indirdi: 71-62. Ancak farkın daha fazla kapanmasına izin vermeyen Galatasaray, parkeden 84-73 galip ayrıldı.

GALATASARAY'DAN 10. GALİBİYET

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 12. maçında 10. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar ise 7. kez mağlup oldu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

