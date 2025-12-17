Sarıyer’de zemini kayan bina eğildi! Sahibi isyan etti: Yıkılıyor deyip gittiler

Sarıyer’de zemini kayan bina eğildi! Sahibi isyan etti: Yıkılıyor deyip gittiler
İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan 2 katlı binanın zemininde kayma meydana geldi. Kaymanın izleri, gün aydınlanınca ortaya çıkarken zemindeki çatlaklar nedeniyle dikkan ve arasındaki gecekondu gğvenlik amacıyla tahliye edildi. Zemini kayan binanın sahibi Fatih Akyüz ise, "Yıkılacaksa da kontrollü şekilde yıkılması lazım. Dün geceden itibaren burada kimsenin müdahale ettiği yok" dedi.

İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Çamlıtepe Mahallesi Akgün Caddesi’nde bulunan 2 katlı binada meydana gelen olayda, pet shop olarak kullanılan 2 katlı binanın zemininde, henüz bilinmeyen bir nedenle kayma gerçekleşti. Zemin kaynaklı kaymaya bağlı olarak binanın üst katında çatlaklar oluştu. Bina arka tarafa doğru kaydı ve bitişiğinde yer alan gecekondunun çatısına yaslandı.

istanbul-sariyerde-zemininde-kayma-o-1066820-316577.jpg

Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Kayma nedeniyle pet shopun camlarının kırıldığı fark edilirken ekipler, tarafından binada inceleme yapılarak, yapıdan alınan numuneler laboratuvara gönderildi. Olay sırasında her iki yapının da boş olduğu öğrenildi. Zemininde kayma oluşan dükkan ise kapatıldı.

istanbul-sariyerde-zemininde-kayma-o-1066825-316577.jpg

“YIKILACAKSA DA KONTROLLÜ ŞEKİLDE YIKILMASI LAZIM”

Binada meydana gelen hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı. Zemininde kayma ve duvarlarında çatlak oluşan binanın sahibi Fatih Akyüz "Gece saat 01.00 sıralarında binadan sesler gelemeye ve tuğlalar patlamaya başladı. Ben sesin nereden geldiğine bakmaya çıktım dışarı. Baktım bina yan yatmış. Hala çatırdamalar vardı. Bizim aileye seslendim. Evi boşalttık. Daha sonra gerekli birimleri aradık 112 ve itfaiyeyi aradık. İBB, Zabıta, AFAD geldi. Yetkili kimse gelmedi. Baktılar, kontrol ettiler ve 'Yıkılıyor' deyip gittiler. Arkadaş, gecekonduda kimse yok. Orada oturan arkadaş memleketine gitti. 15-20 gün gelmeyecek; ama sonuçta yıkılıyor. Dükkanda mal var. Arkada ve yan tarafta binalar var. Yıkılacaksa da kontrollü şekilde yıkılması lazım. Dün geceden itibaren burada kimsenin müdahale ettiği yok. Böyle bir şey beklenmez" ifadelerine yer verdi.

Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Son dakika! Bakırköy'de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü
İşsiz erkek boşandığı kadından nafaka alacak! Kalıpları yıkan karar
Güllü'nün patronu: Aileden vekalet istiyorum
